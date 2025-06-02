Travaux – Aménagement urbain – RN7 est
Publié le-
Mis à jour le
INFO TRAVAUX - Travaux d’aménagement urbain - RN7 est
Afin de permettre la circulation du tram T7 au centre de la RN7, des travaux d’aménagement urbain sont nécessaires au nord-est de la RN7.
En quoi consistent ces travaux ?
Ces travaux visent à préparer la voirie pour accueillir la future plateforme du tram. Ils sont à prévoir de la station Porte de l’Essonne à l’avenue Foucher de Careil. Le balisage sera mis en place progressivement sur l’ensemble de la zone concernée.
Combien de temps vont-ils durer ?
Les travaux se dérouleront entre le 19 mai et le 30 septembre 2025, de 7h à 20h, hors week-end.
Qu’est-ce que cela change ?
Pour les piétons :
• Les cheminements piétons sont maintenus, certains passages piétons seront déplacés.
• L’accès aux habitations, commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.
Pour les automobilistes :
• La circulation sur la RN7 sera remaniée mais pas de déviation dans le sens Province-Paris.
• Les deux voies de circulation seront maintenues dans les deux sens pendant l’ensemble des travaux.
Pour le stationnement :
Certaines places de stationnement seront temporairement supprimées.
Pour les bus :
L’arrêt de bus « Aristide Briand » dans le sens Paris-Province sera maintenu.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.