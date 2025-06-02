Travaux – Aménagement urbain – RN7 est

INFO TRAVAUX - Travaux d’aménagement urbain - RN7 est

Afin de permettre la circulation du tram T7 au centre de la RN7, des travaux d’aménagement urbain sont nécessaires au nord-est de la RN7.

En quoi consistent ces travaux ?

Ces travaux visent à préparer la voirie pour accueillir la future plateforme du tram. Ils sont à prévoir de la station Porte de l’Essonne à l’avenue Foucher de Careil. Le balisage sera mis en place progressivement sur l’ensemble de la zone concernée.

Combien de temps vont-ils durer ?

Les travaux se dérouleront entre le 19 mai et le 30 septembre 2025, de 7h à 20h, hors week-end.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• Les cheminements piétons sont maintenus, certains passages piétons seront déplacés.

• L’accès aux habitations, commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 sera remaniée mais pas de déviation dans le sens Province-Paris.

• Les deux voies de circulation seront maintenues dans les deux sens pendant l’ensemble des travaux.

Pour le stationnement :

Certaines places de stationnement seront temporairement supprimées.

Pour les bus :

L’arrêt de bus « Aristide Briand » dans le sens Paris-Province sera maintenu.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.