Erfahren Sie mehr über die Arbeit

Beginn der Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten

Der Ausbau der Straßenbahnlinie T7 erfolgt in mehreren Etappen. Die in den letzten Jahren durchgeführten eingehenden Studien ermöglichen es nun, mit den Arbeiten zu beginnen, beginnend mit den Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten auf dem Sektor der RN7. Ab Februar 2023 erfolgt diese wichtige Etappe in aufeinanderfolgenden Etappen. Informationen zur Arbeit in Ihrer Gemeinde finden Sie auf den Seiten der Städte Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste und Juvisy-sur-Orge.

Île de France Mobilités beginnt mit den Vorbereitungsarbeiten. Ziel ist es, von den notwendigen Flächen für die Entwicklung der Straßenbahn zu profitieren. Auf der RN7 werden beispielsweise die Straßenbahngleise in der Mitte der Straße gebaut. Es ist daher notwendig, die auf diesem Gebiet befindlichen unterirdischen Gänge zu entfernen.

Die Konzessionsarbeiten zielen darauf ab, die unterirdischen Netze (Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser, Abwasserentsorgung usw.) zu verlegen, die sich derzeit unter dem zukünftigen Straßenbahnbahnsteig befinden. Somit wird der Straßenbahnverkehr durch zukünftige Wartungsarbeiten dieser Netze nicht beeinträchtigt. Dieser obligatorische Schritt aller Infrastrukturprojekte ist für die Fortsetzung des Projekts unerlässlich.

Sobald diese ersten beiden Arbeitsphasen abgeschlossen sind, können die Infrastrukturarbeiten beginnen. Dazu gehören die Erstellung der Straßenbahngleise, die Verlegung der Schienen, der Bau der Stationen und die Landschaftsgestaltung.