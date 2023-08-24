Juvisy
Erleichterung des Reisens, Verbesserung des Lebensumfelds
Komplett saniert, verwandelt sich die RN7 in einen städtischen Boulevard mit Bäumen und Vegetation, eine ruhige Achse, auf der jede Mobilität ihren Platz findet.
- 1 Straßenbahnspur in jede Richtung, in der Mitte der Straße
- 2 Fahrspuren in jede Richtung
- Instandhaltung des Parkplatzes, außerhalb der Straßenbahnhaltestellen T7
- Bürgersteige für Fußgänger
- Landschaftsbau
Mit der Stadtentwicklung entlang der RN7 und der Ankunft der U-Bahn 14 in Orly wird die Straßenbahn T7 unerlässlich sein, um das Arbeitsamt Orly-Rungis zu erreichen und nicht noch mehr Verkehrsstaus zu verursachen
Die Station Observatorium und der Park
Die Station des Observatoriums
Die unterirdische Station Observatoire wird unter dem zukünftigen Vorplatz errichtet. Nach seiner Fertigstellung werden der Bahnhof und der Vorplatz einen Treffpunkt bilden, der das Observatorium, das Ducastel-Gebäude, den Park und die Verbindungen mit anderen Verkehrsmitteln verbindet. Die Einrichtungen des Camille-Flammarion-Observatoriums werden in Absprache mit dem Architecte des Bâtiments de France festgelegt Der Bahnhof wird dank Aufzügen zu 100 % für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) zugänglich sein.
Der Park
Um die Stadt besser zu bedienen und kürzere Fahrzeiten zu gewährleisten, wird die Straßenbahn T7 unter dem Parc Ducastel und dem Parc de la Mairie fahren. Die Baustelle wird sich entlang der Piver Street befinden und die Arbeitsmethoden (siehe unten) wurden definiert, um die Arbeitsfläche im Park zu reduzieren. Die Arbeiten erfordern das Fällen von Bäumen, die auf die strikte Notwendigkeit der Baustelle reduziert werden. Am Ende der Arbeiten wird der Park mit Baumpflanzungen, hochwertiger Landschaftsgestaltung und der Entwicklung neuer Nutzungen im Park zurückgegeben.
Verkehr während der Bauarbeiten
In der Piver Street werden die Arbeiten zu einer Einbahnstraße für etwa 22 Monate, einer Zwei-Wege-Wiedereröffnung für etwa 23 Monate und einer 7-monatigen Sperrung entlang des Baugebiets mit Zugang für Anwohner führen. Der Arbeitsplan wird durchgeführt, um den Verkehr in beide Richtungen so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Entlang der RN7 wird der Baubereich in der Mitte der Fahrbahn eingerichtet, um den Verkehr auf 2x2 Fahrspuren so weit wie möglich zu erhalten. Zu diesem Zweck werden die Arbeiten abschnittsweise und halb gegliedert. Der Verkehr auf dieser Achse wird somit während der Arbeiten aufrechterhalten.
Aufmerksamkeit für das landschaftliche Erbe
Die Neugestaltung des Parks wird in Absprache mit den Architekten der Gebäude Frankreichs und der Stadt durchgeführt: Wiederaufforstung des Parks zur Erhaltung der Artenvielfalt, Erweiterung der Perspektive auf den Park und Entwicklung neuer Nutzungen im Park.
Der Bahnhof Maréchal Leclerc und das Stadtzentrum
Nachdem Sie die Rue du Maréchal Juin überquert haben, hält die Straßenbahn T7 an der Station Maréchal Leclerc. Diese Station befindet sich in unmittelbarer Nähe der Markthalle und bedient das Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge.
Die Rue du Maréchal Juin wird mit Straßenbahngleisen, einer Fahrspur für Autofahrer und Bürgersteigen für Fußgänger ausgestattet. Die Landschaftsgestaltung und die städtebauliche Entwicklung werden im Einklang mit dem Wiedereröffnungsprojekt der Orge durchgeführt.
Der Bahnhof Juvisy Multimodal Pole
Um die Endstation der Linie zu erreichen, nimmt die Straßenbahn T7 die Avenue d'Estienne d'Orves. Als Tor zur Stadt wird diese Allee verbreitert und neu gestaltet: Straßenbahn, Busse und Autofahrer teilen sich die gleichen Fahrspuren. Für Fußgänger werden Bürgersteige gebaut. Auch die Landschaftsgestaltung wird umgesetzt.
Vorbereitungsarbeiten und Konzessionäre
Auf der RN7 wird die Straßenbahn T7 in der Mitte der Straße verkehren. Um die zukünftigen Straßenbahngleise zu bauen, ist es daher notwendig, Platz in der Mitte der aktuellen Fahrbahn freizugeben. Dies beinhaltet die Entfernung der Mittelstreifen, einschließlich der bepflanzten.
Um den Verkehr während der Arbeiten auf maximal 2×2 Fahrspuren aufrechtzuerhalten, werden durch Verbreiterung der Fahrbahn auf den Seitenstreifen provisorische Fahrspuren geschaffen. Für die Dauer der Arbeiten werden Gehwege reduziert und Bäume gefällt.
Die Konzessionsarbeiten bestehen in der Verlegung der Netze (Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser, Abwasserentsorgung usw.), die sich derzeit unter dem zukünftigen Straßenbahnbahnsteig befinden. Somit wird der Straßenbahnverkehr durch zukünftige Wartungsarbeiten dieser Netze nicht beeinträchtigt. Sie erfordern auch die Entfernung von Bäumen auf Bürgersteigen.
Vor der Durchführung dieser Operationen wurden alle Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Tierwelt nicht beeinträchtigt wird. Im Herbst 2022 konnte durch eine ökologische Diagnose nachgewiesen werden, dass keiner der betroffenen Bäume Fledermausquartiere oder Nistvögel beherbergte. Das Fällen von Bäumen hat keine Auswirkungen auf geschützte Arten.
Auf der RN7 werden 273 Bäume gepflanzt (für 79 gefällte Bäume). Kastanien, Ahorne, Buchen, Tulpenbäume, Eschen, amerikanische Heuschrecken, Pappeln oder Kirschbäume aus Japan usw. : Fast 22 Baumarten werden entlang der Straßenbahnlinie neu gepflanzt.
Das Projekt plant, Baumreihen zu finden, aber auch mehr Artenvielfalt durch die Integration verschiedener Plantagen zu bringen.
