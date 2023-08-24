Komplett saniert, verwandelt sich die RN7 in einen städtischen Boulevard mit Bäumen und Vegetation, eine ruhige Achse, auf der jede Mobilität ihren Platz findet.

1 Straßenbahnspur in jede Richtung, in der Mitte der Straße

2 Fahrspuren in jede Richtung

Instandhaltung des Parkplatzes, außerhalb der Straßenbahnhaltestellen T7

Bürgersteige für Fußgänger

Landschaftsbau

Mit der Stadtentwicklung entlang der RN7 und der Ankunft der U-Bahn 14 in Orly wird die Straßenbahn T7 unerlässlich sein, um das Arbeitsamt Orly-Rungis zu erreichen und nicht noch mehr Verkehrsstaus zu verursachen

Die Station Observatorium und der Park

Die Station des Observatoriums

Die unterirdische Station Observatoire wird unter dem zukünftigen Vorplatz errichtet. Nach seiner Fertigstellung werden der Bahnhof und der Vorplatz einen Treffpunkt bilden, der das Observatorium, das Ducastel-Gebäude, den Park und die Verbindungen mit anderen Verkehrsmitteln verbindet. Die Einrichtungen des Camille-Flammarion-Observatoriums werden in Absprache mit dem Architecte des Bâtiments de France festgelegt Der Bahnhof wird dank Aufzügen zu 100 % für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) zugänglich sein.