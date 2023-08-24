News abonnieren

Schutz personenbezogener Daten:

Die von dieser Verarbeitung betroffenen Personen haben jederzeit und unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen das Recht auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch, Einschränkung der Löschung, Übertragbarkeit, Mitteilung von Anweisungen über das Schicksal ihrer Daten im Todesfall, Widerruf der Einwilligung und ein Widerspruchsrecht bei der zuständigen Behörde.

Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten per Post oder Post (Ile deFrance Mobilités, 41 rue de Châteaudun - 75009 Paris oder [email protected] unter Angabe Ihres Namens, Vornamen und Ihrer Kontaktdaten sowie unter Vorlage eines Identitätsnachweises.