Angepasste Arbeitsmethoden
Es wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt, um die Machbarkeit einer unterirdischen Passage im Park des Rathauses von Juvisy-sur-Orge zu bestätigen und auch angepasste Arbeitsmethoden zu definieren.
Diese Methoden sind an die Beschaffenheit des Bodens angepasst und zielen auch darauf ab, die Baufläche im Park zu reduzieren.
Maßgeschneiderte Arbeitstechniken
Felduntersuchungen ermöglichten detaillierte Designstudien. Ziel ist es, die Lehren aus hydrogeologischen Untersuchungen zu berücksichtigen, um die technischen und ökologischen Auswirkungen der Erweiterung besser zu reduzieren.
Mit einer Länge von 900 Metern sind die Arbeiten am unterirdischen Teil der Strecke am längsten. Sie werden vorrangig eingestellt. Zwei Arbeitstechniken sind vorgesehen:
- Traditionelle Methode für den Tunnel: Der Tunnel wird mit herkömmlichen Baumaschinen wie dem Bagger gegraben.
- "Maulwurf"-Methode für die Observatoriumsstation und die Gräben: Der Graben erfolgt unter der Deckplatte. Dieses Verfahren vermeidet die Belästigung einer Baustelle im Freien.
Fokus auf Bodenuntersuchungen
Im Jahr 2018 wurden Felduntersuchungen entlang der ehemaligen RN7 durchgeführt, um die Bodenzusammensetzung zu untersuchen und die Machbarkeit einer unterirdischen Passage im Park des Rathauses von Juvisy-sur-Orge zu bestätigen. Die Studien betrafen insbesondere die Funktionsweise von Grundwasser und Quellen. Ziel ist es, sowohl die Stabilität der Gebäude auf beiden Seiten des unterirdischen Abschnitts zu gewährleisten als auch jegliches Überschwemmungsrisiko zu vermeiden.
Die Felduntersuchungen wurden entlang der EN7, im Ducastel Park und im Stadtzentrum von Juvisy-sur-Orge durchgeführt. Insbesondere bestätigen sie die Machbarkeit eines Tunnels unter dem Park. Auf der Route der Erweiterung wurden verschiedene Arten von Untersuchungen durchgeführt:
- Geotechnische Untersuchungen haben zu einem besseren Verständnis der Bodenzusammensetzung geführt. Die Struktur des unterirdischen Abschnitts wurde optimiert, wodurch die Interventionszeit verkürzt wird.
- Die hydrogeologische Untersuchung definiert die Funktionsweise von Quellen und Grundwasser. Diese Studie berücksichtigte die Risiken im Zusammenhang mit der Überschwemmung der Städte Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge in Übereinstimmung mit den Regulierungsverfahren im Zusammenhang mit dem Wassergesetz1;
- Die Untersuchung "Keller und Fundamente", gefolgt von der sogenannten "Sensitivitätsstudie", garantiert die Stabilität der Gebäude, die sich in der Nähe des unterirdischen Bereichs befinden, während und nach den Arbeiten.