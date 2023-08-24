Es wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt, um die Machbarkeit einer unterirdischen Passage im Park des Rathauses von Juvisy-sur-Orge zu bestätigen und auch angepasste Arbeitsmethoden zu definieren.

Diese Methoden sind an die Beschaffenheit des Bodens angepasst und zielen auch darauf ab, die Baufläche im Park zu reduzieren.

Maßgeschneiderte Arbeitstechniken

Felduntersuchungen ermöglichten detaillierte Designstudien. Ziel ist es, die Lehren aus hydrogeologischen Untersuchungen zu berücksichtigen, um die technischen und ökologischen Auswirkungen der Erweiterung besser zu reduzieren.

Mit einer Länge von 900 Metern sind die Arbeiten am unterirdischen Teil der Strecke am längsten. Sie werden vorrangig eingestellt. Zwei Arbeitstechniken sind vorgesehen: