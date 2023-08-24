Entdecken Sie das Projekt

Das Projekt auf einen Blick

Eine Chance für den Süden der Île-de-France

Die Straßenbahnlinie T7 verkehrt nun zwischen den Stationen Villejuif-Louis Aragon und Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Mit der Verlängerung der Linie nach Juvisy-Sur-Orge werden Nah- und Geschäftsreisen weiter erleichtert:

Ein verbesserter Service zu öffentlichen Einrichtungen, Gewerbegebieten und dem Beschäftigungsgebiet Orly-Rungis.

Neue Verbindungen mit Metro 7, RER C und RER D, TVM-Bus, Buslinien vom Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge und mit den zukünftigen Linien 14, 15 und 18.

mit Metro 7, RER C und RER D, TVM-Bus, Buslinien vom Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge und mit den zukünftigen Linien 14, 15 und 18. Athis-Mons und Paray-Vieille Poste sind in 12 Minuten mit Juvisy-Sur-Orge verbunden.

Ein häufiger, zuverlässiger und schneller Service dank eigener Straßenbahnspuren auf dem größten Teil der Strecke (nur die Avenue d'Estienne d'Orves in Juvisy ist vom gemeinsamen Verkehr zwischen Autos und Straßenbahn betroffen)

Fortbewegung in einer erneuerten Umgebung... und konserviert

Die Verlängerung der Straßenbahn T7 folgt einem anspruchsvollen Umweltansatz.

Von der RN7 nach Athis-Mons im Stadtzentrum von Juvisy-Sur-Orge wird die Straßenbahn T7 Sektoren bedienen, die sich in voller Erneuerung befinden, und die Attraktivität des Gebiets stärken. Baumpflanzungen und die Entwicklung von Fußgängerwegen auf der RN7 werden zur Erneuerung des Lebensumfelds und zur Schaffung eines friedlicheren städtischen Boulevards beitragen.

In Juvisy-Sur-Orge werden das Observatorium Camille Flammarion, das 2009 unter Denkmalschutz gestellt wurde, das Ducastel-Gebäude und der Park durch einen neuen von Bäumen gesäumten Vorplatz aufgewertet, dessen klare Beschichtungen den "Wärmeinseleffekt" vermeiden.

Die Integrationsmodalitäten des Projekts, die sehr früh untersucht wurden, zielen auch darauf ab, das Grundwasser zu erhalten. Darüber hinaus bewahrt die gewählte Route die Möglichkeit einer Wiedereröffnung des Cours de l'Orge.