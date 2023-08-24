Entdecken Sie das Projekt
Die Straßenbahn T7 begleitet einen wachsenden Reisebedarf mit der Neuqualifizierung der ehemaligen RN7 und der Ankunft der Metro 14 am Flughafen Orly. Es wird Verbindungen mit der U-Bahn 7, den zukünftigen U-Bahn-Linien 14, 15 und 18 sowie den RER C und D und dem TVM-Bus fördern. Die Verlängerung verbindet die Stadt Athis-Mons über Paray-Vieille-Poste in 12 Minuten mit Juvisy-sur-Orge.
Das Projekt auf einen Blick
Eine Chance für den Süden der Île-de-France
Die Straßenbahnlinie T7 verkehrt nun zwischen den Stationen Villejuif-Louis Aragon und Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Mit der Verlängerung der Linie nach Juvisy-Sur-Orge werden Nah- und Geschäftsreisen weiter erleichtert:
- Ein verbesserter Service zu öffentlichen Einrichtungen, Gewerbegebieten und dem Beschäftigungsgebiet Orly-Rungis.
- Neue Verbindungen mit Metro 7, RER C und RER D, TVM-Bus, Buslinien vom Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge und mit den zukünftigen Linien 14, 15 und 18.
- Athis-Mons und Paray-Vieille Poste sind in 12 Minuten mit Juvisy-Sur-Orge verbunden.
- Ein häufiger, zuverlässiger und schneller Service dank eigener Straßenbahnspuren auf dem größten Teil der Strecke (nur die Avenue d'Estienne d'Orves in Juvisy ist vom gemeinsamen Verkehr zwischen Autos und Straßenbahn betroffen)
Fortbewegung in einer erneuerten Umgebung... und konserviert
Die Verlängerung der Straßenbahn T7 folgt einem anspruchsvollen Umweltansatz.
Von der RN7 nach Athis-Mons im Stadtzentrum von Juvisy-Sur-Orge wird die Straßenbahn T7 Sektoren bedienen, die sich in voller Erneuerung befinden, und die Attraktivität des Gebiets stärken. Baumpflanzungen und die Entwicklung von Fußgängerwegen auf der RN7 werden zur Erneuerung des Lebensumfelds und zur Schaffung eines friedlicheren städtischen Boulevards beitragen.
In Juvisy-Sur-Orge werden das Observatorium Camille Flammarion, das 2009 unter Denkmalschutz gestellt wurde, das Ducastel-Gebäude und der Park durch einen neuen von Bäumen gesäumten Vorplatz aufgewertet, dessen klare Beschichtungen den "Wärmeinseleffekt" vermeiden.
Die Integrationsmodalitäten des Projekts, die sehr früh untersucht wurden, zielen auch darauf ab, das Grundwasser zu erhalten. Darüber hinaus bewahrt die gewählte Route die Möglichkeit einer Wiedereröffnung des Cours de l'Orge.
- 3,7 km neue Strecke zwischen Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste und Juvisy-Sur-Orge
- Neue Verbindungen mit den U-Bahnen 7, 14, 15 und 18 / RER C und D / TVM-Bus
- 7/7 von 05h bis 00h30
- 60.000 Fahrgäste auf der gesamten Strecke
- Juvisy-Orly in weniger als 30 Minuten
- 100% zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Die Route und ihre Verbindungen
Mit ihrer eigenen Spur und dem Vorrang an Ampeln bietet die Straßenbahn verkürzte Fahrzeiten und eine hohe Frequenz der Durchfahrt. So wird die Straßenbahn T7 etwa 22 Minuten brauchen, um den Umsteigeknoten Juvisy-Sur-Orge mit dem Knotenpunkt Orly-Rungis zu verbinden.
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 wird Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste und Juvisy-sur-Orge dank der Schaffung von 6 neuen Stationen, darunter eine U-Bahn-Station, bedienen.
Die Straßenbahn T7 bietet Verbindungen mit verschiedenen Linien:
- Metrolinien 14 und 18 am Flughafen Orly,
- Metrolinien 7 und 15 in Villejuif-Louis Aragon,
- RER C und D am Umsteigeknotenpunkt Juvisy-sur-Orge,
- das lokale Busnetz von den Knotenpunkten Athis-Mons und Juvisy-sur-Orge.
Die verlängerte Straßenbahn T7 bietet eine bessere Verbindung zwischen Essonne und Val-de-Marne und eine einfachere Verbindung zwischen Paris und den südlichen Vororten!
Ein Projekt zur Wiederbelebung des Territoriums
Bedienung von Einrichtungen und Geschäften
Die für den praktischen Gebrauch konzipierte Verlängerung der Straßenbahn T7 wird viele öffentliche Einrichtungen (Krankenhaus, Bezirksgericht und Polizeistation Juvisy-sur-Orge, Wasserzentrum ...), Einkaufsviertel (Einkaufszentrum Carrefour in Athis-Mons, Markt Juvisy-sur-Orge), lokale Geschäfte und den Hotelkomplex Orly bedienen.
Das Projekt wird auch den Sektor Orly-Rungis aus dem Süden bedienen, dem führenden Wirtschaftszentrum im Süden der Île-de-France mit 65 000 Arbeitsplätzen und 5 500 Unternehmen.
Eine neue Straßenbahn, neu gestaltete öffentliche Räume
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T7 begleitet die Sanierung der durchquerten Städte:
- In Athis-Mons und Paray-Vieille Poste wird die Straßenbahn zur Neuqualifizierung der RN7 beitragen, die zu einem echten städtischen Boulevard wird. Wohnungsbauprogramme, Geschäfte und Dienstleistungen werden ihren Platz finden.
- Die Avenue d'Estienne d'Orves wird das neue Tor nach Juvisy-Sur-Orge vom Grand Pôle Intermodal sein.
- Die Einfügung der Straßenbahn T7 Place du Maréchal Leclerc wird in Übereinstimmung mit der bestehenden behandelt.
- Die unterirdische Durchquerung des Rathausparks wird von einer Neuzusammensetzung der Landschaft begleitet.
Die wichtigsten Meilensteine
- Februar 2023: Beginn der Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten
- Herbst 2023: Öffentliche Umweltuntersuchung
- Anfang 2025: Beginn der Stadtentwicklungsarbeiten im Sektor RN7
- 2026: Beginn der Infrastrukturarbeiten an der Strecke und am Tunnel
- Horizont 2031: Tests und Trockenlauf, vorläufige Inbetriebnahme