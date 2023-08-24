Nähe
Per Telefon: 06 21 63 93 67
Ein Proximity-Agent wird mobilisiert, um Anwohner und Händler zu informieren und Fragen zu beantworten. Sie können ihn leicht während der Permanenzen treffen oder ihn telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Lokale Treffen werden pünktlich im Laufe des Jahres organisiert.
Mail: [email protected]
Telefon : 06 21 63 93 67
"Mein Ziel als lokaler Agent ist es, Anwohner und Nutzer bei diesen Übergängen zu unterstützen, indem ich ihnen Benchmarks an die Hand gebe. Ich mag diesen Job des Kontakts und des Feldes, der es erfordert, auf die Probleme aller zu hören und die Auswirkungen der Arbeit zu antizipieren, um niemanden zu überraschen."
Ihr lokaler Agent
Nehmen Sie am nächsten T7 Café teil!
Die zweite Ausgabe des T7 Café findet am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 in der Grundschule Jules Ferry in Athis-Mons statt.
Die Themen auf der Agenda dieser Veranstaltung:
✔ Ein Rückblick auf die Arbeiten des Jahres 2025, insbesondere auf die Umbaustelle der Unterführung Belle Étoile, die kurz vor dem Abschluss steht
✔ Ausblick auf zukünftige Arbeiten im Jahr 2026
Île-de-France Mobilités organisiert regelmäßig Austauschzeiten, um Sie zu informieren und alle Ihre Fragen zur Verlängerung der Straßenbahn T7 zu beantworten. Diese Treffen sind eine Gelegenheit, das Projekt und seine Akteure in einer freundlichen Atmosphäre bei einem heißen Getränk und einem Snack zu entdecken.
Vorherige Ausgabe:
Ein erstes T7 Café fand im Juni 2025 auf dem Marché des Gravillies in Athis-Mons statt.
Das Thema war der Abriss und Umbau der Straßenunterführung Belle Étoile.
Sie sind Händler, Gewerbetreibender oder Anwohner, hier finden Sie alle Informationen über:
- Die Einrichtung der Commission de règlement à l'amiable (CRA) für Händler und Gewerbetreibende, die in der Nähe der Verlängerung der Straßenbahn T7 leben.
- Das lokale Informationssystem, um Ihre Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit zu melden.
- Das präventive Eilverfahren zum Schutz von Bauwerken in der Nähe der Baustelle.
Die Kommission für gütliche Einigung (CRA)
Île-de-France Mobilités wollte ein gütliches Einigungsverfahren einrichten, das von der Commission de règlement à l'Amiable (CRA) verwaltet wird.
Diese Kommission prüft die Entschädigungsanträge, die von Fachleuten eingereicht werden, die an die Trasse der Verlängerung der Straßenbahn T7 angrenzen.
Förderfähig sind Gewerbetreibende und Handwerker, die im Handels- oder Gewerberegister eingetragen sind, die an die Strecke angrenzen und vor dem Datum der Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts, das am 21. November 2021 verkündet wurde, installiert wurden. Um entschädigt zu werden, müssen die Anwohner einen Schaden erlitten haben, der die direkte Folge der Infrastrukturarbeiten an der Straßenbahn T7 ist.
Das Sekretariat der CRA wird von Setec Organisation gestellt, dem Auftraggeber von Île-France-Mobilités für das Straßenbahnprojekt T7:
Setec Organisation
Projektteam Straßenbahn T7, Sekretariat der gütlichen Einigungskommission
Direktion Infrastruktur und Mobilität
42-52, Quai de la Rapée, CS 71230
Paris cedex 12
Um einen Antrag einzureichen, laden Sie die folgenden Dokumente herunter und füllen Sie sie aus.
Laden Sie den Händlerleitfaden herunter
Laden Sie das Antragsformular herunter
Das präventive Eilverfahren
Die Verlängerung der Straßenbahn T7 ist Teil einer dichten städtischen Umgebung und in der Nähe vieler Häuser. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann die Baustelle benachbarte Gebäude beeinträchtigen. Île-de-France Mobilités hat daher ein präventives Eilverfahren eingeleitet, das von einem vom Verwaltungsgericht bestellten unabhängigen Sachverständigen begleitet wird. Dieser Sachverständige überprüft zunächst den Zustand der umliegenden Gebäude und identifiziert die Risiken einer Verschlechterung, die sie während der Arbeiten beeinträchtigen könnten. Es ist die Zusicherung für die Anwohner einer objektiven und neutralen Abdeckung möglicher Schäden. Die von dem Gutachten betroffenen Anwohner werden per Post informiert und über den Fortgang des Verfahrens auf dem Laufenden gehalten.
