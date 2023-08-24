Zu Ihren Diensten

Ein Proximity-Agent wird mobilisiert, um Anwohner und Händler zu informieren und Fragen zu beantworten. Sie können ihn leicht während der Permanenzen treffen oder ihn telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Lokale Treffen werden pünktlich im Laufe des Jahres organisiert.

Sie können ihm schreiben oder ihn anrufen, zögern Sie nicht!

Mail: [email protected]

Telefon : 06 21 63 93 67

"Mein Ziel als lokaler Agent ist es, Anwohner und Nutzer bei diesen Übergängen zu unterstützen, indem ich ihnen Benchmarks an die Hand gebe. Ich mag diesen Job des Kontakts und des Feldes, der es erfordert, auf die Probleme aller zu hören und die Auswirkungen der Arbeit zu antizipieren, um niemanden zu überraschen."

Ihr lokaler Agent