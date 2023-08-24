Athis-Mons

Auf der RN7 wird die Straßenbahn T7 in der Mitte der Straße verkehren. Um die zukünftigen Straßenbahngleise zu bauen, ist es daher notwendig, Platz in der Mitte der aktuellen Fahrbahn freizugeben. Dies beinhaltet die Entfernung der Mittelstreifen, einschließlich der bepflanzten.

Um den Verkehr während der Arbeiten auf maximal 2×2 Fahrspuren aufrechtzuerhalten, werden durch Verbreiterung der Fahrbahn auf den Seitenstreifen provisorische Fahrspuren geschaffen. Für die Dauer

der Arbeiten werden Bürgersteige reduziert und Bäume gefällt.

Die Konzessionsarbeiten bestehen in der Verlegung der Netze (Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser, Abwasserentsorgung usw.), die sich derzeit unter dem zukünftigen Straßenbahnbahnsteig befinden. Somit wird der Straßenbahnverkehr durch zukünftige Wartungsarbeiten dieser Netze nicht beeinträchtigt. Sie erfordern auch die Entfernung von Bäumen auf Bürgersteigen.

Vor der Durchführung dieser Operationen wurden alle Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Tierwelt nicht beeinträchtigt wird. Im Herbst 2022 konnte durch eine ökologische Diagnose nachgewiesen werden, dass keiner der betroffenen Bäume Fledermausquartiere oder Nistvögel beherbergte. Das Fällen von Bäumen hat keine Auswirkungen auf geschützte Arten.

Auf der RN7 werden 273 Bäume gepflanzt (für 79 gefällte Bäume). Kastanien, Ahorne, Buchen, Tulpenbäume, Eschen, amerikanische Heuschrecken, Pappeln oder Kirschbäume aus Japan usw. : Fast 22 Baumarten werden entlang der Straßenbahnlinie neu gepflanzt.

Das Projekt plant, Baumreihen zu finden, aber auch mehr Artenvielfalt durch die Integration verschiedener Plantagen zu bringen.