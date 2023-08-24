Paray-Altes Postamt

Athis-Mons - Porte de l'Essonne

Der Bahnhof Athis-Mons Porte de l'Essonne ist der Verbindungspunkt der Verlängerung und der bestehenden Linie.

Der Contin

Der Bahnhof Le Contin befindet sich in der Mitte der Avenue François Mitterrand am Rande von Paray-Vieille-Poste.

Delaune-Stadion

Der Bahnhof Stade Delaune wird das Viertel Noyer Renard bedienen und eine Verbindung zur Buslinie 399 bieten.

Vorbereitungsarbeiten und Konzessionäre

Auf der RN7 wird die Straßenbahn T7 in der Mitte der Straße verkehren. Um die zukünftigen Straßenbahngleise zu bauen, ist es daher notwendig, Platz in der Mitte der aktuellen Fahrbahn freizugeben. Dies beinhaltet die Entfernung der Mittelstreifen, einschließlich der bepflanzten.

Um den Verkehr während der Arbeiten auf maximal 2×2 Fahrspuren aufrechtzuerhalten, werden durch Verbreiterung der Fahrbahn auf den Seitenstreifen provisorische Fahrspuren geschaffen. Für die Dauer

der Arbeiten werden Bürgersteige reduziert und Bäume gefällt.

Die Konzessionsarbeiten bestehen in der Verlegung der Netze (Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser, Abwasserentsorgung usw.), die sich derzeit unter dem zukünftigen Straßenbahnbahnsteig befinden. Somit wird der Straßenbahnverkehr durch zukünftige Wartungsarbeiten dieser Netze nicht beeinträchtigt. Sie erfordern auch die Entfernung von Bäumen auf Bürgersteigen.