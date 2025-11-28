Le deuxième T7 Café se tiendra le mercredi 10 décembre à Athis-Mons

Vous avez des questions sur le prolongement du tramway T7 ? Envie d'en savoir plus sur les travaux en cours dans votre quartier ?

Cette seconde édition du T7 Café est l’occasion de découvrir le projet et ses principaux acteurs lors d’un moment d'échanges autour d'une boisson chaude et d’une collation.



Entrée libre, événement ouvert à tous.

Thématique : Retour sur les travaux de l'année 2025 et perspectives des travaux à venir en 2026

Mercredi 10 décembre 2025

De 18h00 à 19h00

École élémentaire Jules Ferry, à Athis-Mons

31 Av. François Mitterrand, 91200 Athis-Mons

(entrée depuis la place du marché des Gravilliers)

Au programme :

✔ Retour sur les travaux 2025

✔ Focus sur la reconversion du passage souterrain routier Belle Étoile qui s'achève

✔ Annonce des travaux à venir en 2026

✔ Session de questions réponses avec l'équipe projet

✔ Échanges plus spécifiques et individuels

D’autres temps d’échanges comme celui-ci seront organisés au fil de l’avancement du chantier.