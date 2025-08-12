INFO TRAVAUX - Passage souterrain routier « Belle Étoile » - Phase 2

Le tram T7 circulera au centre de la RN7. Pour cela, il est nécessaire de supprimer le passage souterrain routier dit « Belle Étoile ».

En quoi consistent les travaux ?

Dans le cadre des travaux préparatoires du tram T7, différents passages souterrains routiers doivent être supprimés afin de permettre la circulation du tramway T7 sur la RN7. Le passage souterrain routier dit «Belle Etoile» doit être démoli et comblé. A la suite de la première phase travaux réalisée coté nord, les travaux se concentreront majoritairement coté sud. Pendant la démolition, des travaux de désamiantage seront également réalisés.

Combien de temps ces travaux vont-ils durer ?

Les travaux de démolition et comblement ont débuté en mai 2025 et s’achèveront en décembre 2025. Les travaux ont lieu en journée, de 6h à 22h, hors week-end.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes sera maintenu.

• Certains cheminements piétons seront temporairement déplacés.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 sera remaniée dans les deux sens et l’accès au passage souterrain ne sera plus possible.

• La traversée du carrefour Belle Étoile sera maintenue sur toute la durée des travaux et sera légèrement modifiée à partir du 13 août.

• La circulation restera temporairement à 1 voie dans chaque sens de circulation aux abords des travaux. Restitution d’une partie de la voirie à partir de fin octobre 2025.

• Mise en impasse de l’avenue d’Alsace-Lorraine.

Pour le stationnement :

• Certaines places de stationnement seront temporairement supprimées aux abords du passage souterrain routier.

Pour les transports en commun :

• L’arrêt de bus « Belle Étoile » est maintenu dans les deux sens de circulation pendant toute la durée des travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.