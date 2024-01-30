Unterstützung beim Fahrradverleih für Unternehmen

Ziel dieser Beihilfe ist es, das Radfahren und die Entwicklung des Fahrradverleihs für arbeitsbedingte Fahrten zu fördern: sowohl für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit als auch für Berufe, die Liefertätigkeiten, Touren oder Reisen zwischen mehreren Standorten erfordern.

Überprüfen Sie die Zugangsbedingungen, die Belege und die Modalitäten dieser Beihilfe in der Vergabeverordnung.

Die Plattform zur Einreichung von Beihilfen ist ab dem 5. Februar 2024 verfügbar: https://mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr

Welche Unternehmen sind betroffen?

Jedes Unternehmen, das Fahrräder für seine Mitarbeiter vermietet und die folgenden Bedingungen erfüllt, hat Anspruch auf die Zahlung der Fahrradverleihbeihilfe:

· aktive Unternehmen, die im Nationalen System zur Identifizierung und zum Register der Unternehmen und ihrer Niederlassungen (SIRENE) eingetragen sind,

· deren Belegschaft im antragstellenden Betrieb weniger als 50 Personen im Sinne der Artikel L111-2 und L111-3 des Arbeitsgesetzbuches beträgt,

· Das Hotel liegt in der Region Île-de-France.

Wie hoch ist die Beihilfe?

Die Höhe der Beihilfe beträgt:

· 150€ / Fahrrad / Jahr n, im Rahmen der dem Antragsteller entstandenen Kosten

· Bis zu 5 Fahrräder / Jahr / Antragsteller

· Innerhalb von 3 aufeinanderfolgenden oder nicht aufeinanderfolgenden Jahren pro Antragsteller.

Welche Schritte?

· Schritt 1 : Ihr Unternehmen vermietet Fahrräder für seine Mitarbeiter.

· Schritt 2 : Bereiten Sie die Antragsunterlagen vor, indem Sie die für die Prüfung des Antrags erforderlichen Unterlagen zusammenstellen, die in den Vergabebestimmungen aufgeführt sind (die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden).

· Schritt 3 : Reichen Sie Ihre Bewerbung auf der dafür vorgesehenen Plattform ein.

· Schritt 4 : Ihre Akte wird von den Teams von Île-de-France Mobilités geprüft. Während der Prüfung Ihrer Anfrage werden Sie per E-Mail kontaktiert, wenn Informationen und/oder Dokumente fehlen oder unzulässig sind.

· Schritt 5 : Sobald Ihre Akte geprüft wurde, erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie über die Entscheidung (Zustimmung oder Ablehnung) informiert werden.

· Schritt 6 : Im Falle einer Vereinbarung erfolgt innerhalb von maximal 4 Monaten nach dem Datum der Vereinbarung eine Überweisung auf Ihr Bankkonto. Die Beihilfe wird im Rahmen des von Île-de-France Mobilités beschlossenen jährlichen Haushaltsrahmens ausgezahlt.

Jedes Unternehmen kann sich 3 Mal für 3 verschiedene Kalenderjahre bewerben.

Reichen Sie Ihre Bewerbung auf der entsprechenden Plattform ein, sobald sie ab dem 5. Februar 2024 geöffnet wird