Was ist ein lokales Maison du Vélo?

Ein lokales Maison du Vélo ist ein einzigartiger Ort für Radfahrer. Es kann fest (Gebäude) oder mobil (umgebautes Fahrzeug) sein.

Jede Struktur passt ihr Angebot an die Bedürfnisse des Gebiets an, mit Dienstleistungen wie:

Wartung: Reparaturservice oder Selbstreparaturbereich.

Reparaturservice oder Selbstreparaturbereich. Dienstleistungen: Fahrradverleih, Verkauf von Zubehör, Bicycode-Kennzeichnung usw.

Fahrradverleih, Verkauf von Zubehör, Bicycode-Kennzeichnung usw. Schulung: Fahrradschule, Sattelsteig und Mobilitätsberatung usw.

Fahrradschule, Sattelsteig und Mobilitätsberatung usw. Animation: lokale Veranstaltungen und Förderung der Fahrradkultur.

Wer kann Betriebsbeihilfen erhalten?

Dieser Zuschuss richtet sich an lokale Behörden und ihre Gruppen in der Île-de-France.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss das Maison du Vélo bestimmte Mindestkriterien erfüllen:

Begründen Sie einen Mangel an privater Initiative (Fehlen ähnlicher Dienstleistungen im Umkreis von 5 km). Bieten Sie einen oder mehrere der oben genannten Fahrraddienste an . Stellen Sie eine kostenlose Aufblasstation und ein Kit mit Kleinwerkzeugen zur Verfügung. Informieren Sie sich über die Fahrraddienste von Île-de-France Mobilités (Véligo Rental, Fahrradparkplätze, Kaufhilfen). Werden Sie eine Abholstelle für den Véligo Rental-Service (für feste Maison du Vélo).

Wie hoch ist der Zuschuss?

Île-de-France Mobilités beteiligt sich an den Betriebskosten (Personal, Miete, Ausrüstung, Kommunikation und Marketing usw.):

Unterstützung: Bis zu 50% des Betriebsdefizits.

Bis zu des Betriebsdefizits. Decke: Bis zu 150.000 € pro Jahr und Struktur.

Bis zu und Struktur. Dauer: Die Vereinbarung wird für einen Zeitraum von maximal 5 Jahren unterzeichnet und kann verlängert werden.

Benötigen Sie eine Finanzierung für die Schaffung eines Fahrradhauses?

Die Region Île-de-France bietet Investitionszuschüsse für Fahrraddienste an:

Wie stellen Sie Ihre Anfrage?

Der Förderantrag kann jederzeit gestellt werden. Es muss die folgenden Elemente enthalten, die im Ordnerrahmen detailliert beschrieben sind:

Ein offizielles Schreiben , das vom Gemeindevertreter unterzeichnet ist. Eine detaillierte Vorstellung des Projekts (Standort, Zeitpläne, Dienstleistungen, Personal). Eine Diagnose des Mangels an privater Initiative in diesem Sektor. Ein vorläufiger Finanzierungsplan (geschätzte Ausgaben und Einnahmen).

Bitte beachten Sie: Die Zahlung erfolgt jährlich gegen Vorlage eines Tätigkeitsberichts, der vor dem 30. Juni des Jahres n+1 zu übermitteln ist.

Für weitere Informationen und senden Sie die Unterlagen Ihrer Bewerbung: [email protected]

Hier finden Sie alle Förderbedingungen und Berechnungsmethoden: Regeln für die Gewährung von Zuschüssen

Laden Sie die Vorlage herunter, um Ihre Einreichung und Ihren Finanzierungsplan vorzubereiten: Antragsrahmen