Veligo Rental: ein Monat für Abonnenten und 200 Fahrräder für das Krankenhauspersonal
Verlängerung um einen Monat für Véligo Rental-Abonnenten
Da Ihre Sicherheit und die Erhaltung der Gesundheit aller Einwohner der Ile-de-France und unserer Teams unsere Priorität sind, erinnern wir Sie daran, dass es wichtig ist, zu Hause zu bleiben und Ihr Fahrrad nur bei Fahrten zu benutzen, die als wesentlich erachtet werden. Aus diesem Grund wird allen Véligo Location-Kunden, die vor dem 31. März 2020 ein Abonnement abgeschlossen haben, eine einmonatige Verlängerung angeboten.
Ein Monatsabonnement, das den 7000 Abonnenten von Véligo Location angeboten wird. Bleiben Sie zu Hause, während Sie darauf warten, die sonnigen Tage mit dem Fahrrad zu genießen.
Darüber hinaus bietet Véligo Location einen Mindestservice für Mitarbeiter, die gegen die Epidemie kämpfen, und für Personen, deren berufliche Tätigkeit nicht in Form von Telearbeit ausgeübt werden kann. Der Wartungsservice wird mit reduziertem Personal aktiv gehalten:Derzeit werden nur "dringende" Eingriffe (Verschlechterung der Räder, Bremsen usw.) durchgeführt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website von Véligo Location.
200 Véligo Verleih-Fahrräder stehen dem Krankenhauspersonal kostenlos zur Verfügung
Île-de-France Mobilités unterstützt weiterhin das Gesundheitspersonal mit einer Flotte von Véligo Location-Elektrofahrrädern, die dem Gesundheitspersonal in der Île-de-France während des Lockdowns kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Maßnahme soll es ihnen ermöglichen, problemlos an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Die Anzahl der mit dieser Maßnahme zur Verfügung gestellten Fahrräder, die ursprünglich auf 100 Fahrräder für AP-HP-Mitarbeiter festgelegt wurde, wurde auf 200 erhöht und auf der Sitzung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités am 17. April 2020 auf die gesamte Île-de-France ausgeweitet.
Île-de-France Mobilités unterstützt das Pflegepersonal mit 22 speziellen Buslinien, einem vorrangigen Service für Gesundheitseinrichtungen und 200 Fahrrädern, die den Pflegekräften zur Verfügung gestellt werden.
Dies geschieht zusätzlich zu den bereits ergriffenen Maßnahmen zur Unterstützung des Gesundheitspersonals, d. h. einem vorrangigen Service für Gesundheitseinrichtungen und derEinrichtung von 22 speziellen Buslinien, die allen Pflege- und Gesundheitspersonal offenstehen.
Darüber hinaus wurdedie vollständige Rückerstattung der Navigo-Pakete für den Monat April angekündigt. Für diejenigen, die gezwungen sind, im Interesse aller zu reisen (Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Freiwillige, Ladenbesitzer, Reinigungskräfte usw.), stellt diese Erstattung einen Kaufkraftschub , aber auch eine Geste der Anerkennung dar.