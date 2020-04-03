Veligo Rental: ein Monat für Abonnenten und 200 Fahrräder für das Krankenhauspersonal

Dies geschieht zusätzlich zu den bereits ergriffenen Maßnahmen zur Unterstützung des Gesundheitspersonals, d. h. einem vorrangigen Service für Gesundheitseinrichtungen und derEinrichtung von 22 speziellen Buslinien, die allen Pflege- und Gesundheitspersonal offenstehen.

Darüber hinaus wurdedie vollständige Rückerstattung der Navigo-Pakete für den Monat April angekündigt. Für diejenigen, die gezwungen sind, im Interesse aller zu reisen (Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Freiwillige, Ladenbesitzer, Reinigungskräfte usw.), stellt diese Erstattung einen Kaufkraftschub , aber auch eine Geste der Anerkennung dar.