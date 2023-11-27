Das Label "Île-de-France Carsharing"

Zusätzlich zu den Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes verfolgt Île-de-France Mobilités in seiner Rolle als Träger der Mobilität seit mehreren Jahren eine Politik, die auf die Entwicklung eines breiten Spektrums von Mobilitätsdiensten abzielt. Carsharing, insofern es die Bereitstellung eines Fahrzeugs ohne Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Besitz (Investition, Fixkosten, Parkplatz ...) ermöglicht, stellt einen unbestreitbaren Vorteil für Haushalte dar. Darüber hinaus trägt dieser Service zur Reduzierung der Autonutzung in der Stadt bei und trägt zur "Demotorisierung von Haushalten" bei, insbesondere durch die Aufgabe oder Nichtanschaffung eines Fahrzeugs.

Im November 2019 hat Île-de-France Mobilités nach mehrmonatigen Konsultationen mit Carsharing-Betreibern das Label "Île-de-France Autosharing" eingeführt, das durch einen blauen Button an den Windschutzscheiben von Carsharing-Fahrzeugen (Autos, Roller, Nutzfahrzeuge) gekennzeichnet ist. Es ist ein rechtliches und pädagogisches Instrument für Gemeinden mit Straßenkompetenz. Auch wenn die Angebote von Unternehmen, die einen Carsharing-Dienst anbieten, unterschiedlich sein können, garantiert das Label allen Nutzern eine gemeinsame Basis von Dienstleistungen wie:

Bereitstellung von Fahrzeugen, die ausschließlich dem Carsharing gewidmet und schadstoffarm sind: Elektro, Wasserstoff oder Benzin/Hybrid gemäß Crit'Air1

Möglichkeit, den Service für kurze Zeiträume zu buchen: 10 Minuten für einen Free-Floating-Service, eine Stunde für einen Service mit reservierten Stationen

Fahrzeuge, die mit oder ohne vorherige Reservierung zur Verfügung gestellt werden

Klarheit der Informationen über die Nutzungsbedingungen

Zugang zum Dienst für die breite Öffentlichkeit, einschließlich junger Fahrer ab 18 Jahren

Regelmäßige Fahrzeugwartung und Benutzerassistenzdienst, der während der Eröffnung des Dienstes geöffnet ist.

Diese Anforderungen erleichtern somit das Auswahlverfahren für Betreiber durch Gemeinden, die Carsharing auf ihrem Gebiet einführen möchten. Darüber hinaus unterstützt Île-de-France Mobilités letztere durch thematische Seminare, die die Vorteile dieser Praxis vorstellen, Feedback hervorheben oder die rechtlichen Modalitäten der Vereinbarung zwischen Gemeinden und Carsharing-Betreibern aufdecken sollen. Nachfolgend finden Sie die Inhalte dieser Seminare: