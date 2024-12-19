Carsharing-Betreiber ausgezeichnet

Zertifizierte Carsharing-Betreiber in der Ile-de-France

Cityscoot

Cityscoot ist 4000 Selbstbedienungs-Elektroroller in Paris und in fünfzehn Nachbarstädten, die leicht über die Anwendung identifiziert und gebucht werden können. Mit bereits mehr als 12 Millionen Fahrten seit 2016, Hunderttausenden von regelmäßigen Nutzern und einer Präsenz in Paris, Nizza, Mailand und Barcelona ist Cityscoot europäischer Marktführer für geteilte Roller.

https://cityscoot.onelink.me/8GT9/16ad7616

Clem'

Die Elektrofahrzeuge von Clem' stehen Ihnen zur Verfügung. Mieten Sie ein Fahrzeug nach Ihren Bedürfnissen mit wenigen Klicks!

Clem' Carsharing ist ein Loop-Service, das gemietete Fahrzeug muss zu seiner ursprünglichen Station zurückgebracht werden.

Entdecken Sie jetzt unsere Fahrzeuge in Ile-de-France: https://www.clem.mobi/

Communauto

Communauto bietet Selbstbedienungsfahrzeuge in Ihrer Nähe in Ile-de-France an. Ob zum Einkaufen oder in den Urlaub, mieten Sie bei Communauto ein günstiges Auto für eine Stunde, einen Tag oder länger. Die Tarife verstehen sich pro Stunde und pro Kilometer, einschließlich Kraftstoff: Sie sind immer garantiert, so genau wie möglich für Ihre Nutzung zu bezahlen. Buchen Sie bis zu einem Monat im Voraus und stornieren Sie kostenlos bis zu 2 Stunden vor Abflug. Communauto ist eine echte Alternative zum Autobesitz, ohne den Ärger!

https://www.communauto.paris/tarifs/

Zity

ZITY, Ihr 100% elektrischer Free-Floating-Carsharing-Service! ZITY stellt Ihnen 500 Renault ZOE in Paris, Clichy und Boulogne-Billancourt zur Verfügung. 150 Fahrzeuge sind sogar mit einem Kindersitz für die Mini-ZITYzens 😉 ausgestattet. Laden Sie die Anwendung herunter und erstellen Sie Ihr Konto in wenigen Augenblicken (kostenlose Registrierung und ohne Abonnement). Reisen, Aufladen, Wartung, Versicherung... Alles ist inklusive! Mieten Sie ab einer Minute über Ihr Smartphone und machen Sie dank des Standby-Modus überall eine Pause zu einem reduzierten Preis.

ShareNow

Mit rund 600 Autos bietet SHARE NOW, Pionier des Free-Floating-Carsharings, die größte Flotte in Paris. 100% elektrisch, 24/7 verfügbar, unsere Preise beinhalten alles, vom Parkplatz bis zum Aufladen der Batterie. ⚡ ️Müssen Sie 15 Minuten, 4 Stunden, Tag oder Woche reisen? Entscheiden Sie sich für das Angebot, das an Ihre Reise angepasst ist, und los geht's! Der Gedanke des flexiblen Carsharings, das an alle Bedürfnisse angepasst ist, steht heute mehr denn je im Mittelpunkt unserer Ambitionen. Auf diese Weise tragen wir zur Entmotorisierung der Haushalte bei und entlasten die 16 europäischen Städte, in denen wir derzeit präsent sind. Egal, ob Sie eine Privatperson oder ein Profi sind, SHARE NOW begleitet Sie bei Ihrer täglichen Mobilität.

https://www.free2move.com/fr/fr/car-sharing/paris/

Free2move

Free2move ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit auf Ihrem Smartphone zu lokalisieren und ein Elektrofahrzeug in Paris und seinen inneren Vororten zu mieten. Bewegen Sie sich mit 1 Klick frei mit einem der 500 verfügbaren Autos. Für ein paar Minuten, ein paar Stunden oder einen Tag macht Free2Move es einfach, sich fortzubewegen. Sie können auch überall kostenlos parken. Mit der Free2Move-App können Sie sich frei bewegen!

https://fr2.mv/carsharing_idf

Cooltra

Wir sind der führende Selbstbedienungs-Rollerservice in Europa in Bezug auf die Anzahl der Ausleihen pro Tag. Wir positionieren uns als Marktführer dank einer Flotte von mehr als 9.000 Elektrorollern. Wir sind in Barcelona, Madrid, Valencia (Spanien) vertreten; Rom und Mailand (Italien); Lissabon (Portugal) und Paris (Frankreich). Bewegen Sie sich in Ihrer Stadt, indem Sie nur für die Minuten der Nutzung bezahlen, und vergessen Sie alles andere (Versicherung, Akku, Helm und Wartung: alles ist inbegriffen)!

https://cooltra.com/

Yego

YEGO bietet den Parisern gemeinsam genutzte und Selbstbedienungs-Elektroroller an. Dank seiner in Frankreich montierten, komfortablen, zugänglichen und einzigartig gestalteten Roller hat YEGO mehr als 500.000 Nutzer in 7 europäischen Städten überzeugt, darunter Paris, Bordeaux, Toulouse und Barcelona. Seit Januar 2021 ist YEGO als Unternehmen mit einer Mission anerkannt und verfolgt ehrgeizige soziale und ökologische Ziele. Ab 0,25 Cent pro Minute bewegen Sie sich angenehm und frei mit YEGO!

https://bit.ly/3U4Uqwu

Citiz

Als Pionier des kooperativen Carsharings in Frankreich bietet Citiz mehr als 1750 Selbstbedienungsfahrzeuge an, die von 75.000 Nutzern in mehr als 170 Städten und 80 Bahnhöfen geteilt werden.

Sie sind 24/7 zugänglich und können sie eine Stunde, einen Tag oder länger, in Schleife (mit Reservierung, Rückkehr zum Resort) oder Free-Floating (ohne Reservierung, Rückkehr in den Umkreis) nutzen.

Kraftstoff, Wartung, Versicherung, alles ist im Preis inbegriffen.

Sie finden uns in der Île-de-France, in Montreuil und bald auch in Suresnes.

https://citiz.coop/ile-de-france

Troopy

Troopy, der erste 100% elektrische Shared-Scooter-Service, der aus einer Yamaha-Flotte mit mehreren Fahrzeugen besteht, um sich frei in der Stadt zu bewegen und ihre Grenzen zu verschieben.

https://www.troopy.com/