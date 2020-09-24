Was ist das?

Es ist auf 2 verschiedene Arten organisiert:

Auf einer virtuellen Linie: Wie auf einer herkömmlichen Buslinie hat Transport on Demand dann eine definierte Route und Haltestellen. Der Bus fährt nur ab, wenn Fahrgäste eine Reservierung auf der Linie vorgenommen haben.

Nach Zone: Es gibt keine vordefinierte Route. Der On-Demand-Transport findet in einem bestimmten Umkreis statt: Je nach Abfahrtsort hat der Fahrgast Zugang zu einer oder mehreren Bushaltestellen. Die Busroute wird nach Bedarf organisiert.

Alle diese Dienste arbeiten mit den gleichen Preisen wie eine herkömmliche Buslinie.