- Eine Website und eine mobile Anwendung (Informationen für Reisende, Reservierungen und Geolokalisierung, um den in der Nähe verfügbaren Service zu kennen und die Ankunft des Fahrzeugs zu verfolgen)
- Ein Callcenter (Informationen und Reservierungen für Reisende) 09 70 80 96 63 von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag
- Ein Algorithmus, der es ermöglicht, die Reiseroute von Reisenden zu berechnen / zu programmieren
- Ein einzigartiger After-Sales-Service, um die Fragen der Benutzer unabhängig vom Gebiet zu beantworten.
TàD - Transport auf Anfrage: Liste der bedienten Gebiete in der Île-de-France am 1. Oktober 2023
Karte der Île-de-France : Die Karte zeigt die Île-de-France mit nummerierten Punkten, die die Gebiete angeben, die vom On-Demand-Verkehr bedient werden.
95 - Val d'Oise :
- Vexin West
- Vexin Ost
- Eaubonne - Domont
78 - Yvelines : 4. Gottesanbeterinnen
- Meulan - Les Mureaux
- Saint-Germain - Boucle de Seine (Linie 78)
- Guyana
- Houdan - Montfort
- Gerstental
- Chevreuse-Tal
- Rambouillet
91 - Essonne : 12. Land der Limours
- Courtaboeuf
- Évry - Courcouronnes (Linien 1, 2, 5, 6, 7)
- Four-Évry - Lisses (Linie 416)
- Dourdan
- Stempel - Lardy
- Essonne Südosten
- Stempel
- Milly-la-Forêt
77 - Seine-et-Marne : 21. Goële
- Meaux & Olercq
- Becken von Chellois
- Marne
- Lieusaint
- Crécy
- Coulommiers - Trésigny - Servon (Naturdörfer) [Neu]
- Fontenay-Trésigny
- Gretz - Ozoir - Tournan (Linien 7, 11, 200)
- Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
- Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
- Melun-Nord
- Bellot/Rosay
- Brie
- Provins/Rebais und Bahnhof [Neu]
- Lieusaint (Provins) [Neu]
- Bassée Montois [Neu]
- Montereau
- Tod Seine und Loing
- Gâtinais [Neu]
- Nemours