Wie funktioniert es?

Um diesen Service für alle zugänglich zu machen, hat Île-de-France Mobilités ein neues, einfaches und umfassendes Tool für die Nutzer entwickelt.

  • Eine Website und eine mobile Anwendung (Informationen für Reisende, Reservierungen und Geolokalisierung, um den in der Nähe verfügbaren Service zu kennen und die Ankunft des Fahrzeugs zu verfolgen)
  • Ein Callcenter (Informationen und Reservierungen für Reisende) 09 70 80 96 63 von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag
  • Ein Algorithmus, der es ermöglicht, die Reiseroute von Reisenden zu berechnen / zu programmieren
  • Ein einzigartiger After-Sales-Service, um die Fragen der Benutzer unabhängig vom Gebiet zu beantworten.
TàD - Transport auf Anfrage: Liste der bedienten Gebiete in der Île-de-France am 1. Oktober 2023

Karte der Île-de-France : Die Karte zeigt die Île-de-France mit nummerierten Punkten, die die Gebiete angeben, die vom On-Demand-Verkehr bedient werden.

95 - Val d'Oise :

  1. Vexin West
  2. Vexin Ost
  3. Eaubonne - Domont

78 - Yvelines : 4. Gottesanbeterinnen

  1. Meulan - Les Mureaux
  2. Saint-Germain - Boucle de Seine (Linie 78)
  3. Guyana
  4. Houdan - Montfort
  5. Gerstental
  6. Chevreuse-Tal
  7. Rambouillet

91 - Essonne : 12. Land der Limours

  1. Courtaboeuf
  2. Évry - Courcouronnes (Linien 1, 2, 5, 6, 7)
  3. Four-Évry - Lisses (Linie 416)
  4. Dourdan
  5. Stempel - Lardy
  6. Essonne Südosten
  7. Stempel
  8. Milly-la-Forêt

77 - Seine-et-Marne : 21. Goële

  1. Meaux & Olercq
  2. Becken von Chellois
  3. Marne
  4. Lieusaint
  5. Crécy
  6. Coulommiers - Trésigny - Servon (Naturdörfer) [Neu]
  7. Fontenay-Trésigny
  8. Gretz - Ozoir - Tournan (Linien 7, 11, 200)
  9. Nangis/Saint-Just-en-Chaussée/Rablais
  10. Saint Fargeau / Sainte Aassise / Boissy-le-Cuté - Pringy
  11. Melun-Nord
  12. Bellot/Rosay
  13. Brie
  14. Provins/Rebais und Bahnhof [Neu]
  15. Lieusaint (Provins) [Neu]
  16. Bassée Montois [Neu]
  17. Montereau
  18. Tod Seine und Loing
  19. Gâtinais [Neu]
  20. Nemours
