Die Strecke und die Stationen
Das C1-Kabel bedient 5 Stationen im Abstand von 500 bis 1.800 Metern:
- Pointe du Lac (Créteil) - Anschluss an die Metrolinie 8
- Limeil-Brévannes, Blauer Strand
- Valenton, Das Schloss
- La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
- Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)
An jeder Station:
- Zugang auf einer Ebene (keine Treppe, kein Aufzug)
- Sanfte Wege
- Fahrradparkplätze mit Kapazität, die mit dem Navigo-Pass zugänglich sind
- Dynamische Informationen und verbesserte menschliche Präsenz
Warum eine Seilbahn hier?
Der Sektor zeichnet sich aus durch:
- überlastete Straßen,
- größere städtische Einschnitte (Eisenbahn, RD, Täler),
- verlangsamte Buslinien,
- isolierte Stadtteile.
Die Seilbahn ist die am besten geeignete Lösung :
- schnell zu bauen,
- geringe Auswirkungen auf den Boden (Masten + kompakte Stationen),
- lautlos,
- nicht vom Straßenverkehr abhängig,
- in der Lage, eine sehr hohe Frequenz zu gewährleisten.
Das C1-Kabel ist Teil der Gesamtstrategie von Île-de-France Mobilités, die darauf abzielt, das Reisen flüssiger zu gestalten, die Zugangszeiten zur U-Bahn zu verkürzen und die Servicequalität im Val-de-Marne zu verbessern.