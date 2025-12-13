C1-Kabel: die Strecke und die Stationen

Die C1, die erste städtische Seilbahn der Île-de-France, verbindet Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes und Valenton mit der Station Créteil – Pointe du Lac (Metrolinie 8). Sie soll den Südosten des Val-de-Marne erschließen und schnellere und zuverlässigere Routen bieten und wird am 13. Dezember 2025 in Betrieb genommen.

Die Strecke und die Stationen

Das C1-Kabel bedient 5 Stationen im Abstand von 500 bis 1.800 Metern:

  1. Pointe du Lac (Créteil) - Anschluss an die Metrolinie 8
  2. Limeil-Brévannes, Blauer Strand
  3. Valenton, Das Schloss
  4. La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
  5. Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)

An jeder Station:

  • Zugang auf einer Ebene (keine Treppe, kein Aufzug)
  • Sanfte Wege
  • Fahrradparkplätze mit Kapazität, die mit dem Navigo-Pass zugänglich sind
  • Dynamische Informationen und verbesserte menschliche Präsenz

Warum eine Seilbahn hier?

Der Sektor zeichnet sich aus durch:

  • überlastete Straßen,
  • größere städtische Einschnitte (Eisenbahn, RD, Täler),
  • verlangsamte Buslinien,
  • isolierte Stadtteile.

Die Seilbahn ist die am besten geeignete Lösung :

  • schnell zu bauen,
  • geringe Auswirkungen auf den Boden (Masten + kompakte Stationen),
  • lautlos,
  • nicht vom Straßenverkehr abhängig,
  • in der Lage, eine sehr hohe Frequenz zu gewährleisten.

Das C1-Kabel ist Teil der Gesamtstrategie von Île-de-France Mobilités, die darauf abzielt, das Reisen flüssiger zu gestalten, die Zugangszeiten zur U-Bahn zu verkürzen und die Servicequalität im Val-de-Marne zu verbessern.