Warum eine Seilbahn hier?

Der Sektor zeichnet sich aus durch:

überlastete Straßen ,

, größere städtische Einschnitte (Eisenbahn, RD, Täler),

(Eisenbahn, RD, Täler), verlangsamte Buslinien,

isolierte Stadtteile.

Die Seilbahn ist die am besten geeignete Lösung :

schnell zu bauen,

geringe Auswirkungen auf den Boden (Masten + kompakte Stationen),

lautlos,

nicht vom Straßenverkehr abhängig,

in der Lage, eine sehr hohe Frequenz zu gewährleisten.

Das C1-Kabel ist Teil der Gesamtstrategie von Île-de-France Mobilités, die darauf abzielt, das Reisen flüssiger zu gestalten, die Zugangszeiten zur U-Bahn zu verkürzen und die Servicequalität im Val-de-Marne zu verbessern.