Vélib' kommt in die App von Île-de-France Mobilités

Ein Vélib' mit Ihrem Navigo-Pass zu nehmen, ist zur Routine geworden, nicht wahr?

Aber ab dem 8. Februar ist es jetzt der Vélib'-Pass selbst, den Sie direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités kaufen können!

Welche Angebote von Velib' Métropole gibt es?

Sie können aus den Kurzzeitangeboten von Velib' Métropole wählen: Angebote, die sich hauptsächlich an sehr gelegentliche Nutzer und Touristen richten.

Ob Sie sich für ein V-Ticket, einen klassischen 24-Stunden-Pass, einen 24-Stunden-Elektropass oder einen 3-Tages-Pass entscheiden: Stellen Sie die Mobilität zusammen, die zu Ihnen passt!

Nehmen Sie einen Velib' Métropole-Pass in der Anwendung Île-de-France Mobilités: Gebrauchsanweisung

  1. Wählen Sie Velib' Métropole über die Routensuche oder auf der Karte "in der Nähe"
  2. Sie werden zum Abschnitt "Kaufen" der App weitergeleitet, in einem Bereich, der Velib' Métropole gewidmet ist
  3. Wählen Sie das Medium, mit dem Sie das Vélib' freischalten möchten : einen Code oder, noch einfacher, Ihren Navigo-Pass - er wird dann automatisch mit Ihrem Einkauf verknüpft
  4. Sie werden dann zu Velib' Métropole weitergeleitet, wo Sie die Angebote und die Anzahl der gewünschten Fahrräder auswählen können
  5. Geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein (die bereits vorausgefüllt werden kann, wenn Sie im Universum von Île-de-France Mobilités angemeldet waren): Es ist nicht erforderlich, ein Velib' Métropole-Konto zu erstellen.
  6. Bezahlen Sie Ihren Einkauf mit Kreditkarte bei Velib' Métropole
  7. Entsperren Sie Ihr Vélib' und... Viel Spaß! (sicher)

Für mehr Komfort können Sie Ihre Velib' Métropole-Einkäufe direkt in der Île-de-France Mobilités-App verfolgen: Wenn Ihr gelegentliches Angebot von Velib' Métropole gekauft wurde, während Sie mit Île-de-France Mobilités Connect verbunden sind, finden Sie Ihre Velib' Métropole-Einkäufe sowie Ihre Navigo-Einkäufe in Ihrem persönlichen Bereich im Abschnitt "Meine letzten Einkäufe".

(Hinweis: Diese Seite fasst alle getätigten Einkäufe zusammen, enthält jedoch nicht die Beträge, die bei Überschreitung des Pakets abgezogen werden. Diese Beträge werden per E-Mail direkt von Velib' Métropole mitgeteilt.)

Verwalten Sie Ihre gesamte Mobilität über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Jeder seine Reisen, jeder seine Wünsche und vor allem jeder seine Mobilität: Da es so viele Möglichkeiten gibt, die Île-de-France zu bereisen, wie es Einwohner der Ile-de-France gibt, wird die Anwendung Île-de-France Mobilités nach und nach zum Referenzwerkzeug für alle Ihre Mobilitäten in der Region Île-de-France.

Radfahren in der Île-de-France wird immer einfacher

Exponentielle Entwicklung des Véligo Location-Dienstes, Vervielfachung der Fahrradparkplätze, Schaffung des RER-V (für Fahrräder), Förderung von Selbstbedienungs-Fahrraddiensten (wie Vélib'), nachhaltige Coronapisten und regionale und lokale Prämien: Seit 4 Jahren setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, das Radfahren in der Île-de-France zu erleichtern