Vélib' kommt in die App von Île-de-France Mobilités
Ein Vélib' mit Ihrem Navigo-Pass zu nehmen, ist zur Routine geworden, nicht wahr?
Aber ab dem 8. Februar ist es jetzt der Vélib'-Pass selbst, den Sie direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités kaufen können!
Welche Angebote von Velib' Métropole gibt es?
Sie können aus den Kurzzeitangeboten von Velib' Métropole wählen: Angebote, die sich hauptsächlich an sehr gelegentliche Nutzer und Touristen richten.
Ob Sie sich für ein V-Ticket, einen klassischen 24-Stunden-Pass, einen 24-Stunden-Elektropass oder einen 3-Tages-Pass entscheiden: Stellen Sie die Mobilität zusammen, die zu Ihnen passt!
Nehmen Sie einen Velib' Métropole-Pass in der Anwendung Île-de-France Mobilités: Gebrauchsanweisung
- Wählen Sie Velib' Métropole über die Routensuche oder auf der Karte "in der Nähe"
- Sie werden zum Abschnitt "Kaufen" der App weitergeleitet, in einem Bereich, der Velib' Métropole gewidmet ist
- Wählen Sie das Medium, mit dem Sie das Vélib' freischalten möchten : einen Code oder, noch einfacher, Ihren Navigo-Pass - er wird dann automatisch mit Ihrem Einkauf verknüpft
- Sie werden dann zu Velib' Métropole weitergeleitet, wo Sie die Angebote und die Anzahl der gewünschten Fahrräder auswählen können
- Geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein (die bereits vorausgefüllt werden kann, wenn Sie im Universum von Île-de-France Mobilités angemeldet waren): Es ist nicht erforderlich, ein Velib' Métropole-Konto zu erstellen.
- Bezahlen Sie Ihren Einkauf mit Kreditkarte bei Velib' Métropole
- Entsperren Sie Ihr Vélib' und... Viel Spaß! (sicher)
Für mehr Komfort können Sie Ihre Velib' Métropole-Einkäufe direkt in der Île-de-France Mobilités-App verfolgen: Wenn Ihr gelegentliches Angebot von Velib' Métropole gekauft wurde, während Sie mit Île-de-France Mobilités Connect verbunden sind, finden Sie Ihre Velib' Métropole-Einkäufe sowie Ihre Navigo-Einkäufe in Ihrem persönlichen Bereich im Abschnitt "Meine letzten Einkäufe".
(Hinweis: Diese Seite fasst alle getätigten Einkäufe zusammen, enthält jedoch nicht die Beträge, die bei Überschreitung des Pakets abgezogen werden. Diese Beträge werden per E-Mail direkt von Velib' Métropole mitgeteilt.)
Verwalten Sie Ihre gesamte Mobilität über die Anwendung Île-de-France Mobilités
Jeder seine Reisen, jeder seine Wünsche und vor allem jeder seine Mobilität: Da es so viele Möglichkeiten gibt, die Île-de-France zu bereisen, wie es Einwohner der Ile-de-France gibt, wird die Anwendung Île-de-France Mobilités nach und nach zum Referenzwerkzeug für alle Ihre Mobilitäten in der Region Île-de-France.
Radfahren in der Île-de-France wird immer einfacher
Exponentielle Entwicklung des Véligo Location-Dienstes, Vervielfachung der Fahrradparkplätze, Schaffung des RER-V (für Fahrräder), Förderung von Selbstbedienungs-Fahrraddiensten (wie Vélib'), nachhaltige Coronapisten und regionale und lokale Prämien: Seit 4 Jahren setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, das Radfahren in der Île-de-France zu erleichtern