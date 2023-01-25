Wie nehme ich mein Vélib' an der Station mit? Muss ich einen Navigo-Pass oder einen Geheimcode verwenden?

Aktualisiert am 25 Januar 2023

Nehmen Sie ein Vélib' mit einem Navigo-Pass

So nehmen Sie ein Vélib' mit Ihrem Navigo-Pass:

  1. Drücken Sie die Taste "V" auf der Vélib'-Tastatur: Der Bildschirm leuchtet auf;
  2. Sie können dann Ihren Navigo-Pass über dem Bildschirm vorzeigen;
  3. Das GO-Symbol erscheint: Sie können Ihr Vélib' nehmen.
Tutorial: Nehmen Sie ein Velib im Resort mit Ihrem Navigo-Pass
Nehmen Sie ein Vélib'

wie man ein Vélib' einnimmt

Nehmen Sie ein Vélib' mit einer E-Mail und einem Geheimcode

So nehmen Sie ein Vélib' mit Ihrem Navigo-Geheimcode:

  1. Drücken Sie die Taste "V" auf der Vélib'-Tastatur: Der Bildschirm leuchtet auf;
  2. Geben Sie Ihren Zugangscode (8 Ziffern) ein, den Sie per E-Mail erhalten haben, und bestätigen Sie durch Drücken von "V";
  3. Geben Sie dann Ihren Geheimcode (4 Ziffern) ein und bestätigen Sie durch Drücken von "V";
  4. Das GO-Symbol erscheint: Sie können Ihr Velib' mitnehmen.
Tutorial: Nehmen Sie ein Vélib in der Station mit einer E-Mail und Ihrem Navigo-Geheimcode
Nehmen Sie ein Vélib' mit Code

Wie man ein Vélib' mit Code einnimmt

