Wie nehme ich mein Vélib' an der Station mit? Muss ich einen Navigo-Pass oder einen Geheimcode verwenden?
Nehmen Sie ein Vélib' mit einem Navigo-Pass
So nehmen Sie ein Vélib' mit Ihrem Navigo-Pass:
- Drücken Sie die Taste "V" auf der Vélib'-Tastatur: Der Bildschirm leuchtet auf;
- Sie können dann Ihren Navigo-Pass über dem Bildschirm vorzeigen;
- Das GO-Symbol erscheint: Sie können Ihr Vélib' nehmen.
wie man ein Vélib' einnimmt
Nehmen Sie ein Vélib' mit einer E-Mail und einem Geheimcode
So nehmen Sie ein Vélib' mit Ihrem Navigo-Geheimcode:
- Drücken Sie die Taste "V" auf der Vélib'-Tastatur: Der Bildschirm leuchtet auf;
- Geben Sie Ihren Zugangscode (8 Ziffern) ein, den Sie per E-Mail erhalten haben, und bestätigen Sie durch Drücken von "V";
- Geben Sie dann Ihren Geheimcode (4 Ziffern) ein und bestätigen Sie durch Drücken von "V";
- Das GO-Symbol erscheint: Sie können Ihr Velib' mitnehmen.
Wie man ein Vélib' mit Code einnimmt
Haben Sie Schwierigkeiten bei der Einnahme Ihres Vélib'? Konsultieren Sie die Tutorials auf der Vélib'-Website