Kulturelle Vorteile in Reichweite von Navigo

Mit Ihrem Navigo-Abonnement haben Sie Zugang zu mehr als 300 guten Angeboten an kulturellen Orten in der gesamten Île-de-France!

Für wen sind die kulturellen Vorteile geeignet?

Die kulturellen Vorteile sind Abonnenten vorbehalten:

Ihr gültiger Pass kann an der Kasse angefordert werden, denken Sie daran, ihn am Tag Ihres Besuchs bei sich zu haben!

+ 300 kulturelle Ausflüge in der Ile-de-France

Mit den kulturellen Vorteilen des Navigo-Passes genießen Sie + 300 kulturelle Ausflüge, die überall in der Île-de-France zugänglich sind:

  • Kino, Theater, Zirkus
  • Museum, Kulturerbe
  • Musik, Tanz
  • Erlebnis, Garten
  • Kunstzentrum, Buch

Unser Angebot wird jedes Jahr erweitert , damit Sie die Kultur der Ile-de-France entdecken oder wiederentdecken können.

Auf Sie zugeschnittene Vorteile

Kulturelle Vorteile sind Preisnachlässe oder exklusive Dienstleistungen*, die das ganze Jahr über verfügbar sind :

  • Magst du Theater ? Genießen Sie während der gesamten Saison Vorzugspreise.
  • Laden Sie einen Freund ins Kino ein, wenn Sie bereits von einem ermäßigten Preis profitieren, kann er ihn auch genießen.
  • Sie müssen sich nicht zwischen einem Rock- oder Elektrofestival entscheiden, dank eines Kontingents an Plätzen zu einem reduzierten Preis gehen Sie zu beiden!

Und viele andere gute Angebote...

Fragen zum kulturellen Nutzen?

Kontaktieren Sie uns unter folgender Adresse: [email protected]

*Beispiele für Angebote, die von unseren Kulturpartnern vorgeschlagen und zu ticket indikativen bereitgestellt werden. Nicht erschöpfende Liste. Einzelheiten zu den Bedingungen der gültigen Angebote finden Sie auf unserer interaktiven Karte oder direkt bei den Einrichtungen.