Kulturelle Vorteile in Reichweite von Navigo

Für wen sind die kulturellen Vorteile geeignet?
Die kulturellen Vorteile sind Abonnenten vorbehalten:
Ihr gültiger Pass kann an der Kasse angefordert werden, denken Sie daran, ihn am Tag Ihres Besuchs bei sich zu haben!
Mit Ihrem Navigo-Abonnement haben Sie Zugang zu mehr als 300 guten Angeboten an kulturellen Orten in der gesamten Île-de-France!
Die kulturellen Vorteile sind Abonnenten vorbehalten:
Ihr gültiger Pass kann an der Kasse angefordert werden, denken Sie daran, ihn am Tag Ihres Besuchs bei sich zu haben!
Mit den kulturellen Vorteilen des Navigo-Passes genießen Sie + 300 kulturelle Ausflüge, die überall in der Île-de-France zugänglich sind:
Unser Angebot wird jedes Jahr erweitert , damit Sie die Kultur der Ile-de-France entdecken oder wiederentdecken können.
Kulturelle Vorteile sind Preisnachlässe oder exklusive Dienstleistungen*, die das ganze Jahr über verfügbar sind :
Und viele andere gute Angebote...
*Beispiele für Angebote, die von unseren Kulturpartnern vorgeschlagen und zu ticket indikativen bereitgestellt werden. Nicht erschöpfende Liste. Einzelheiten zu den Bedingungen der gültigen Angebote finden Sie auf unserer interaktiven Karte oder direkt bei den Einrichtungen.