Unsere 7 Tipps, um mit der Anwendung Île-de-France Mobilités besser zu reisen
Sie sind mehr als 1 Million Reisende, die die Anwendung Île-de-France Mobilités heruntergeladen haben. Aber kennen Sie über den Routenplaner hinaus alle Tricks der Anwendung?
Wir bieten Ihnen sieben Tipps, die Ihnen das tägliche Leben im Verkehr erleichtern!
Möchten Sie Ihr Leben vereinfachen? Unsere App auch.
Tipp Nr. 1 - Stellen Sie die Route zusammen, die zu Ihnen passt
U-Bahn, Arbeit, Fahrrad? Der tägliche Arbeitsweg ist nicht für alle gleich.
- Möchten Sie nur den Bus nehmen ?
- Machen Sie einen langen Weg zu Fuß und lassen Sie sich dank Ihres Standorts in Echtzeit führen?
- Machen Sie Ihre Mitfahrgelegenheit ?
- Benötigen Sie eine vollständig barrierefreie Reiseroute ?
- Möchten Sie eine Linie oder einige Haltestellen vermeiden ?
- Als Radfahrer möchten Sie eine Hybridfahrt, die das Radfahren beinhaltet ?
Du entscheidest. Starten Sie Ihre Routensuche, bestätigen Sie und tippen Sie auf das Symbol oben rechts auf Ihrem Bildschirm, um Ihre Route an Ihre Bedürfnisse anzupassen , indem Sie Ihre Präferenzen überprüfen.
Der Extra-Tipp: Ihre App sagt Ihnen, in welchen Zug Sie einsteigen sollen
Im Ergebnis Ihrer Reiseroute teilt Ihnen Ihre App mit, in welchen Zug Sie einsteigen müssen, um die Fahrgäste zu verteilen und nicht gequetscht zu werden.
Tipp Nr. 2 - Suchen Sie nach Aufzügen auf Ihrer Route
- Bewegen Sie einen Kinderwagen oder einen sperrigen Koffer?
- Benötigen Sie einen rollstuhlgerechten Parcours?
- Möchten Sie eine bestimmte Station meiden?
- Oder wissen Sie einfach im Voraus, welche Annehmlichkeiten auf Ihrer Reise verfügbar sind?
Gute Nachrichten : Die Routensuche berücksichtigt jetzt den Zustand der Aufzüge
Überprüfen Sie vor Ihrer Abreise die barrierefreien Stationen, suchen Sie die bequemsten Verbindungen und wählen Sie die Route, die Ihre Reise erleichtert.
Sobald Ihre Reiseroute gestartet ist, klicken Sie in der App direkt über Ihren Routendetails auf "Gehe zu Details zur Barrierefreiheit".
Tipp Nr. 3 - Kaufen Sie Ihre Transport tickets in der App
Sparen Sie Zeit, vermeiden Sie Warteschlangen: Kaufen Sie Ihre tickets, laden Sie einen Pass auf und validieren Sie mit Ihrem Telefon oder Ihrer vernetzten Uhr (verfügbar auf Samsung Galaxy Watch und Apple Watch) mit der Anwendung Île-de-France Mobilités aufAndroid- und iOS-Smartphones.
Welche tickets gibt es?
- Bus-Tram- und Metro-Train-RER-Tickets
- Roissybus
- Navigo Tag
- Navigo Woche
- Navigo Monat
- Paris-Besichtigungspaket
- Navigo Liberté+
Transport-tickets, aber nicht nur: Sie können auch ein Vélib, einen Roller, einen Parkplatz für Ihr Fahrrad oder ein Carsharing-Auto über die Île-de-France Mobilités-App mieten
Und ja, Ihre App ist ein echtes Schweizer Taschenmesser:
- Im Abschnitt "Kaufen" : Klicken Sie auf "tickets zusätzlicher Mobilitätsdienste buchen oder kaufen" und erkunden Sie die Île-de-France anders!
- Von der Karte aus um Sie herum: Aktivieren Sie den Standort und finden Sie:
- Vélib-Terminals (wir sagen Ihnen sogar, wie viele Fahrräder verfügbar sind und ob sie elektrisch oder manuell sind),
- Carsharing-Roller (Cooltra und Yego) um Sie herum,
- Autos (Communauto) für Carsharing in der Nähe,
- Stellplätze von Parkings Vélos d'Île-de-France Mobilités: Sie können die Anzahl der verfügbaren Plätze einsehen, Ihren Platz reservieren (kostenlos für Jahresabonnenten) und Ihr Abonnement verwalten.
Tipp Nr. 4 - Passen Sie Ihre App an: Setzen Sie ein Lesezeichen für Ihre Adressen, Haltestellen oder Lieblingslinien
Die App Île-de-France Mobilités vergisst Ihre bevorzugten Adressen, Haltestellen und Routen nicht. Zu Hause, das kleine Café, in dem Sie gerne arbeiten, der Bahnhof, den Sie jeden Tag benutzen, die Linie, die direkt unter Ihrem Haus vorbeiführt, Ihr Fitnessstudio oder die Buchhandlung, in der Sie sich die Zeit nehmen, herumzuschlendern: Speichern Sie sie in Ihren Favoriten.
Wie?
- Für Wegbeschreibungen : Suchen Sie nach Ihrer Route, bestätigen Sie die Suche und klicken Sie dann auf den Stern, der oben rechts auf dem Bildschirm erscheint. Die Fahrt wird nun am unteren Rand Ihres Startbildschirms gespeichert. Sie müssen die Adressen nicht eingeben, Sie müssen nur darauf klicken, um Ihre Route aufzurufen.
- Für Adressen : Gehen Sie zur Registerkarte "Mein Bereich" unten rechts auf dem Startbildschirm. Klicken Sie auf "Meine Favoriten". Ihnen wird angeboten, eine Adresse einzugeben, um sie einzuchecken, oder eine bevorzugte Linie auszuwählen, um Ihre Fahrgastinformationen an Ihre Vorlieben anzupassen.
- Für Linien und Haltestellen : Wählen Sie im Abschnitt "Fahrpläne" Ihre Linie oder Haltestelle aus und klicken Sie auf den Stern oder die Glocke oben rechts auf dem Bildschirm. Sie finden sie dann auf der Registerkarte "Favoriten"!
Tipp Nr. 5 - Finden Sie sichere Fahrradparkplätze in der Nähe eines Bahnhofs oder einer Haltestelle
Fahren ist gut. Noch besser ist es, sein Fahrrad sicher abstellen zu können.
- Suchen Sie einen Standort in der Nähe eines Bahnhofs oder einer U-Bahn-Station?
- Möchten Sie wissen, ob ein Parkplatz geschlossen, überdacht oder mit einem Abonnement zugänglich ist?
- Oder suchen Sie einfach vor Ihrer Reise nach verfügbaren Parkplätzen?
Mit Parkings Vélo Île-de-France Mobilités können Sie die Stellplätze für das Abstellen Ihres Fahrrads finden, die sich oft in der Nähe von Bahnhöfen und Stationen befinden. Jede Parkkarte gibt die Art der Zufahrt, die Kapazität und die verfügbare Ausstattung an – praktisch, um den richtigen Standort für Ihre Bedürfnisse zu wählen.
Der zusätzliche Tipp: Finden Sie die Karte der Fahrradparkplätze
Konsultieren Sie die Parkplätze rund um die Bahnhöfe, vergleichen Sie die Ausrüstung und abonnieren Sie online, um von einem sicheren Parkplatz in der Nähe Ihres täglichen Pendelns zu profitieren.
Tipp Nr. 6 - Aktivieren Sie Benachrichtigungen von Ihren Lieblingsleitungen, um Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten
Möchten Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn sich der Verkehr auf Ihren bevorzugten Linien ändert? Es ist bequem und mit der Île-de-France Mobilités-App ist es auch möglich.
Gehen Sie zum Abschnitt "Verkehrsinformationen" der Anwendung, wählen Sie die Linie aus, die Sie interessiert, und drücken Sie die Glocke oben rechts auf dem Bildschirm. Das war's!
Das kleine Extra? Sie können den Empfang von Benachrichtigungen basierend auf den Tagen und Zeiten, an denen Sie interessiert sind, in den Einstellungen für die Lesezeichenverwaltung Ihrer App verwalten.
Tipp Nr. 7 - Einen verlorenen Gegenstand aus der App melden
Haben Sie beim Transport etwas verloren?
Mit dem Fundservice können Sie Ihre Sachen ganz einfach über die App oder Website finden.
Beschreiben Sie Ihr Objekt, geben Sie den Ort und das Datum des Verlusts an: Ihre Meldung wird automatisch an die betroffenen Teams gesendet.
Wenn und sobald Ihr Artikel gefunden wird, werden Sie benachrichtigt und können ihn an der angegebenen Abholstelle abholen.