Fahren Sie mit Ihrem iPhone mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Transport tickets kaufen und direkt mit Ihrem iPhone validieren? In der Île-de-France ist das möglich!
Tickets berechtigt, Tutorials, Apple Watch und Apple Maps: Wir sagen Ihnen alles.
Um den Kauf- und Checkout-Service auf einem iOS-Telefon nutzen zu können, benötigen Sie ein iPhone mit iOS 17.5 oder höher. Das älteste akzeptierte Modell ist das iPhone XR/XS.
Wenn Sie Ihren ticket direkt über die App Île-de-France Mobilités kaufen, wird Ihre Adresse vorausgefüllt und Ihr Nachweis automatisch per E-Mail generiert. Praktisch?
Hinweis: Es wird kein automatischer Kaufbeleg von Apple Maps gesendet.
In der App Île-de-France Mobilités gekaufte tickets werden automatisch zur App "Apple Maps" hinzugefügt.
Die Abonnements Navigo Annual und imagine R sind nicht verfügbar.
Die tickets Navigo Annual und imagine R sind noch nicht käuflich zu erwerben.
Haben Sie einen gültigen ticket für Ihre Reise? Sie müssen Ihre App nicht öffnen, Ihren Bildschirm entsperren oder sogar Akku haben, um zu validieren: Halten Sie Ihr iPhone einfach nahe an den Entwerter.
Gute Nachrichten! Mit Ihrer Apple Watch benötigen Sie nicht einmal Ihr Telefon zur Validierung!