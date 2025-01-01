Akte

Fahren Sie mit Ihrem iPhone mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Reisen Sie anders mit Ihrem iPhone

Transport tickets kaufen und direkt mit Ihrem iPhone validieren? In der Île-de-France ist das möglich!

Tickets berechtigt, Tutorials, Apple Watch und Apple Maps: Wir sagen Ihnen alles.

Die endlose Warteschlange am Bahnhof? Es ist vorbei.

  1. Laden Sie die App Île-de-France Mobilités herunter,
  2. Kaufen Sie Ihre Transport tickets direkt auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch,
  3. Reisen Sie frei.

Ist mein iPhone mit dem Dienst kompatibel?

Um den Kauf- und Checkout-Service auf einem iOS-Telefon nutzen zu können, benötigen Sie ein iPhone mit iOS 17.5 oder höher. Das älteste akzeptierte Modell ist das iPhone XR/XS.

Laden Sie die App Île-de-France Mobilités herunter

Wie kaufe ich tickets mit meinem iPhone?

  • Gehen Sie in der Anwendung Île-de-France Mobilités auf dem Startbildschirm zum Abschnitt "Kaufen".
  • Wählen Sie "Auf meinem iPhone", um Ihre tickets direkt auf Ihrem Telefon zu speichern und damit zu validieren.
  • Wählen Sie die gewünschte Transport ticket und ggf. die Gültigkeitsdaten, die gewünschten Flächen oder die Menge,
  • Fügen Sie es der Apple Maps-App hinzu (nur bei der ersten Nutzung des Dienstes)
  • Validieren und bezahlen.

Wie kaufe ich Transport tickets über die Apple Maps App?

  • Öffnen Sie die Apple Maps-App
  • Klicken Sie auf den Abschnitt ÖPNV-Karte
  • Wählen Sie Navigo
  • Wählen Sie Ihre Transport ticket
  • Bezahlen Sie direkt mit Apple Pay
  • Sie können reisen.

Benötigen Sie einen Kaufbeleg, um eine Rückerstattung zu erhalten?

Wenn Sie Ihren ticket direkt über die App Île-de-France Mobilités kaufen, wird Ihre Adresse vorausgefüllt und Ihr Nachweis automatisch per E-Mail generiert. Praktisch?

Hinweis: Es wird kein automatischer Kaufbeleg von Apple Maps gesendet.

Welche Transport-tickets sind auf dem iPhone verfügbar?

Verfügbar in der App Île-de-France Mobilités

In der App Île-de-France Mobilités gekaufte tickets werden automatisch zur App "Apple Maps" hinzugefügt.

  • U-Bahn-Zug-RER-Ticket
  • Bus-Straßenbahn-Ticket
  • Ticket Paris Region <> Flughafen
  • Roissybus-Ticket
  • Navigo-Paket Tag, Woche, Monat
  • Veranstaltungspaket (Anti-Pollution und Fête de la Musique)
  • Paris-Visite Paket

Die Abonnements Navigo Annual und imagine R sind nicht verfügbar.

Verfügbar in der App "Apple Maps"

  • U-Bahn-Zug-RER- und Bus-Straßenbahn-Ticket
  • Ticket Paris Region <> Flughäfen
  • Navigo Tag
  • Paris-Visite Paket

Zur Erinnerung

Die tickets Navigo Annual und imagine R sind noch nicht käuflich zu erwerben.

Wie validiere ich in öffentlichen Verkehrsmitteln mit meinem iPhone?

Haben Sie einen gültigen ticket für Ihre Reise? Sie müssen Ihre App nicht öffnen, Ihren Bildschirm entsperren oder sogar Akku haben, um zu validieren: Halten Sie Ihr iPhone einfach nahe an den Entwerter.

Wie lade ich meinen Navigo-Pass mit einem iPhone auf?

  • Klicken Sie in der App Île-de-France Mobilités auf den Abschnitt "Kaufen" und dann auf "Auf meinem Navigo-Pass".
  • Positionieren Sie den Pass oben auf Ihrem iPhone,
  • Wählen Sie das ticket, das Sie kaufen möchten,
  • Bevor Sie bezahlen, können Sie sich bei Île-de-France Mobilités Connectanmelden , wenn Sie ein Konto haben. Hinweis: Die Verbindung ist obligatorisch, wenn Sie ein Navigo-Monats- oder Wochenpaket kaufen.
  • Positionieren Sie den Navigo-Pass erneut oben auf Ihrem iPhone, um das gekaufte ticket aufzuladen, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ihre Apple Watch verwandelt sich (auch) in einen Navigo-Pass

Gute Nachrichten! Mit Ihrer Apple Watch benötigen Sie nicht einmal Ihr Telefon zur Validierung!

Häufig gestellte Fragen zur Apple Watch
