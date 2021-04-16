Wie reist man (gut) mit einem entmaterialisierten Ticket?
Sie haben sich für das entmaterialisierte Ticket auf Ihrem Smartphone oder auf der Navigo Easy-Karte entschieden und fragen sich, in welchem Umkreis Sie reisen können und welche Verbindungen möglich sind? Wir sagen Ihnen alles!
Gare Saint-Lazare, Umsteigebereich. © Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités
Mit entmaterialisierten Tickets auf dem Smartphone oder Navigo Easy : Sie können mit dem U-Bahn-, RER-, Zug- und Straßenbahn-Express-Ticket und mit dem Bus-Tram-Ticket auf Bus-, Straßenbahn- und Tzen-Linien fahren.
Für jede Fahrt auf diesen Linien wird Ihnen ein Ticket berechnet.
Wie können Sie eine Verbindung mit Ihrem entmaterialisierten Ticket herstellen?
Nach Belieben für 2h00, ohne den kontrollierten Bereich mit einem U-Bahn-Zug-RER-Ticket zu verlassen: Nach der ersten Entwertung haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 2 Stunden so viele U-Bahnen (und / oder RER/Zug) zu nehmen, wie Sie möchten, solange Sie sich im kontrollierten Bereich aufhalten.
Nach Belieben für 1h30 ohne Unterbrechung, außer Hin- und Rückfahrt auf derselben Linie mit einem Bus-Tram-Ticket: Wenn Sie sich bei der ersten Validierung für den Bus oder die Straßenbahn entschieden haben, haben Sie die Möglichkeit, 1h30 hintereinander so viel Straßenbahn oder Bus zu nehmen, wie Sie möchten (außer Hin- und Rückfahrt)
Mehrere Tickets, wenn Sie das Verkehrsmittel wechseln
Wenn Sie hingegen für 1h30 nach der ersten Entwertung für die Bus-Tram-Modi und für 2 Stunden nach der ersten Entwertung für die U-Bahn-Zug-RER- und Express-Straßenbahnmodi von Bus zu U-Bahn oder von Zug zu Straßenbahn wechseln, werden Ihnen 2 Tickets berechnet.
Die Bedeutung des kontrollierten Bereichs
Genau wie bei einem magnetischen t+-Ticket wird Ihnen nur ein Ticket berechnet, wenn Sie innerhalb von 2 Stunden mehrere U-Bahnen (und/oder RER/Zug) nehmen, solange Sie sich im kontrollierten Bereich aufhalten (und ohne durch die Geräte oder Ausgangstüren auszusteigen).
Sobald Sie den kontrollierten Bereich verlassen (durch Geräte oder Ausgangstüren) und den kontrollierten Bereich wieder betreten (durch Entwertungsgeräte am Eingang), wird Ihnen ein neues Ticket berechnet.
Es sei denn, diese Verbindung erfolgt in Bahnhöfen, die von einem öffentlichen Straßenweg profitieren.
Durchgang des Validators
ACHTUNG!
Um zu vermeiden, dass Sie den Transportbereich verlassen und mit zwei U-Bahn-Zug-RER-Tickets belastet werden, befolgen Sie die Beschilderung (Schilder, Pfeile, Bodenstufen usw.), die die Verbindungen anzeigen.
Dies ist besonders wichtig in großen Bahnhöfen und Bahnhöfen (Châtelet, Gare de Lyon usw.), die über viele Ausgangs- und Validierungsgeräte verfügen.
Zur Erinnerung: Die Validierung ist vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch bei Verbindungen mit Aus- und Ausfahrt obligatorisch, unter Androhung eines Verstoßes.