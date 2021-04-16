Wie reist man (gut) mit einem entmaterialisierten Ticket?

Wie können Sie eine Verbindung mit Ihrem entmaterialisierten Ticket herstellen?

Nach Belieben für 2h00, ohne den kontrollierten Bereich mit einem U-Bahn-Zug-RER-Ticket zu verlassen: Nach der ersten Entwertung haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 2 Stunden so viele U-Bahnen (und / oder RER/Zug) zu nehmen, wie Sie möchten, solange Sie sich im kontrollierten Bereich aufhalten.

Nach Belieben für 1h30 ohne Unterbrechung, außer Hin- und Rückfahrt auf derselben Linie mit einem Bus-Tram-Ticket: Wenn Sie sich bei der ersten Validierung für den Bus oder die Straßenbahn entschieden haben, haben Sie die Möglichkeit, 1h30 hintereinander so viel Straßenbahn oder Bus zu nehmen, wie Sie möchten (außer Hin- und Rückfahrt)

Mehrere Tickets, wenn Sie das Verkehrsmittel wechseln

Wenn Sie hingegen für 1h30 nach der ersten Entwertung für die Bus-Tram-Modi und für 2 Stunden nach der ersten Entwertung für die U-Bahn-Zug-RER- und Express-Straßenbahnmodi von Bus zu U-Bahn oder von Zug zu Straßenbahn wechseln, werden Ihnen 2 Tickets berechnet.