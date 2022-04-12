FAQ:
Entdecken Sie Dienste auf Android und IOS
- Mit einem aufgeladenen ticket in meinem Telefon oder meiner Smartwatch kann ich im gesamten Verkehrsnetz der Île-de-France unterwegs sein.
- Wie kann ich einen Navigo-Pass mit meinem Telefon anzeigen und aufladen?
- Es ist nicht möglich, meine tickets von meinem Navigo auf mein Telefon und umgekehrt zu übertragen
- Mit einem Telefon oder einer vernetzten Uhr validiere ich für eine einzelne Person
- Erste Schritte mit dem Kauf auf einem Telefon
- Was ist NFC?
- Welche Zahlungsmethoden werden akzeptiert?
- Welche Navigo-Pässe können mit einem Telefon aufgeladen werden?
- Mit welchen Telefonen können Sie einen Navigo-Pass aufladen?
- Welche Transport-tickets kann ich von meinem Telefon oder meiner Smartwatch kaufen?
- Kann ich von der Arbeitgebererstattung profitieren?
- Kann ich den Dienst in einem Telefon mit zwei SIM-Kartensteckplätzen installieren?