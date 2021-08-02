Wenn Sie ein Telefon mit zwei SIM-Kartensteckplätzen haben, muss die NFC-fähige SIM-Karte, in der der Dienst installiert werden kann, in Steckplatz 1 platziert werden. Ebenso muss die SIM-Karte während der Nutzung des Dienstes in Steckplatz 1 verbleiben. Sie können Steckplatz 2 mit einer anderen SIM-Karte verwenden. Diese Klarstellung gilt nicht für Benutzer, die ein Telefon mit dem in das Telefon integrierten sicheren Element haben (siehe Liste der betroffenen Samsungs).

Weitere Informationen zur Kompatibilität von NFC-SIM-Karten finden Sie auf dieser Seite.