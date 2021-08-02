Erste Schritte mit dem Kauf auf einem TelefonAktualisiert am 02 August 2021Entdecken Sie die Nutzung des Einkaufsservice von tickets in der Anwendung Île-de-France Mobilités:Kaufen Sie tickets, um sie auf Ihr Telefon aufzuladenUm dieses Video ansehen zu können, sollten Sie die Youtube-Cookie-Hinterlegung akzeptierenUm dieses Video ansehen zu können, sollten Sie die Youtube-Cookie-Hinterlegung akzeptierenKaufen Sie tickets zum Aufladen auf einen Navigo-PassUm dieses Video ansehen zu können, sollten Sie die Youtube-Cookie-Hinterlegung akzeptierentickets über die RATP-App kaufen tickets über die Anwendung Transdev Île-de-France kaufen