Tickets und Dienstleistungen verfügbar

Von Ihrem Telefon aus können Sie die folgenden Transport tickets erwerben:

Für Begünstigte der Transportsolidaritätstarife können Sie, sobald der Antrag validiert wurde, Ihre Rechte auf Ihrem Pass über die Anwendungen aufladen und die folgenden Wochen- und Monatspakete direkt von Ihrem Handy aus kaufen: Navigo Solidarity 75% : Navigo Rabatt 50%

Event-Pakete :

- Paris Visite Paket 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage und 5 Tage voller Preis und Kindertarif: bei der ersten Validierung aktivierbar

- Anti-Pollution-Paket : im Falle einer gemeldeten Verschmutzungsspitze

- Fête de la Musique-Paket

Bus-Straßenbahn-Ticket voller Preis und ermäßigter Preis

Der Dienst Navigo Liberté+ ist auch in der App Île-de-France Mobilités verfügbar.

Tickets nicht verfügbar

Die Pläne Navigo Annual und Navigo imagine R sind noch nicht auf dem Handy verfügbar.

Sobald Ihre imagine R-Datei validiert wurde, können Sie die Imagine R-Rechte direkt aus den Anwendungen neu laden, ohne dass Sie zur Station gehen müssen.

Anmerkung 1: Die Liste der tickets, die über die Apple Maps-App zum Kauf angeboten werden, wird in der Frage "Welche tickets kann ich in der Apple Maps-App kaufen?" beschrieben.

Kaufregeln für tickets auf Telefon oder Smartwatch

1. Verfügbarkeit von tickets: Die zum Kauf angebotenen tickets hängen vom Medium (Telefon, Navigo-Pass oder vernetzte Uhr) und den bereits auf diesem Medium gekauften tickets ab.

2. Kohabitation von tickets: Einige tickets können nicht gleichzeitig in einem Medium koexistieren: Wenn einer auf dem Träger vorhanden ist, wird der andere nicht zum Verkauf angeboten. Dies ist zum Beispiel beim Ticket Paris Region <>Aéroports mit einem Metro-Zug-RER-Ticket der Fall.

Achtung : Wenn einer auf dem Träger vorhanden ist, wird der andere nicht zum Verkauf angeboten. Es ist dann notwendig, eine andere Unterstützung wie einen Navigo Easy-Pass zu verwenden.

Hinweis: Wenn Sie noch entmaterialisierte t+-Tickets haben, müssen Sie alle diese Tickets verwenden, bevor Sie U-Bahn-Zug-RER-Tickets oder Bus-Tram-Tickets kaufen können.

3. Validierung von tickets: Solange Sie nicht mindestens einmal mit Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch validiert haben, können Sie das RoissyBus-Ticket nur einmal kaufen. Nach der Validierung stehen sie wieder zum Kauf zur Verfügung.

4. Authentifizierung erforderlich: Für den Kauf der Pakete Navigo Mois und Navigo Semaine müssen Sie in der Anwendung Île-de-France Mobilités mit Ihrem IDFM Connect-Konto verbunden sein.

5. Priorität der Pakete: Wenn Sie einen Navigo Day-Pass und Einzeltickets auf Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch haben, wird der Pass am Tag seiner Gültigkeit vorrangig verwendet.

6. Gültige Pakete: Wenn Sie ein gültiges Navigo-Jahres- oder Imagine R-Paket auf Ihrem Navigo-Pass haben, wird kein anderes ticket oder Paket zum Kauf angeboten, um Duplikate zu vermeiden.

7. Rückerstattung und Wiederkauf: Wenn Sie eine Rückerstattung für ein Paket beantragt haben, wird Ihnen derselbe Plan (mit denselben Daten und Zonen) nicht mehr zum Kauf angeboten.