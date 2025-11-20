Liste der tickets, die über die Apple Maps-App zum Kauf angeboten werden:

U-Bahn-Zug-RER-Tickets voller oder ermäßigter Preis

Bus-Tram-Tickets voller oder ermäßigter Preis

Tickets Paris Region<>Flughäfen voller Preis oder ermäßigter Preis

RoissyBus-Ticket

Navigo-Paket Tag 1-5, für denselben Tag

Paris Visite Paket , 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage und 5 Tage, aktiviert bei der ersten Validierung, voller Preis und Kindertarif, aktiviert bei der ersten Validierung

Andere tickets, die in der Karten-App nicht sichtbar sind, finden Sie in der App Île-de-France Mobilités. Das gekaufte ticket ist dann in beiden Apps sichtbar.

Die Liste der tickets, die über die Karten-Apperworben werden können, kann sich ändern.