Mit den Android-Apps Île-de-France Mobilités, BonjourRATP oder SNCF Connect können Sie mit Ihrem NFC-Telefon Ihren Navigo-Pass einsehen und tickets aufladen.

Auf iOS ist der Dienst jetzt in den Anwendungen Île-de-France Mobilités und halloRATP und SNCF Connect verfügbar.

Um Ihren Navigo-Pass zu lesen, öffnen Sie die App auf der Startseite des Einkaufsservice und wählen Sie "Mein Navigo-Pass". Die Anwendung fordert Sie dann auf, Ihre Karte zum Lesen vorzulegen.

Die Art und Weise, wie der Navigo-Pass relativ zum Telefon positioniert wird, variiert je nach Telefon:

Bei den meisten Android-Telefonen müssen Sie den Pass auf der Rückseite des Telefons vorlegen.

Bei den Modellen Sony Xperia XZ und Sony Xperia X muss die Karte dem Bildschirm zugewandt sein.

Auf iPhones müssen Sie auf "Meinen Pass lesen" klicken, bevor Sie den Pass auf der Karte oben auf dem Telefon mit Blick auf den Bildschirm oder die Rückseite präsentieren. Für iPhones XR, XS und XS Max ist mindestens iOS 14.5 erforderlich, und für die IDFM-Anwendung ist die neueste Version ab 7.0.5 erforderlich.

Bei der Vibration wird Ihr Pass erkannt und kann aufgeladen werden: Das Lesen/Schreiben wird fortgesetzt, also bewegen Sie den Pass nicht und warten Sie auf die visuelle Bestätigung der Anwendung, bevor Sie Ihren Pass entfernen.

Mehr Informationen in diesem Video !