Der Kaufbeleg wird automatisch an die E-Mail-Adresse gesendet, die als Navigo Connect-ID dient, oder an die beim Kauf angegebene Adresse.

Wie bei Transport tickets mit Navigo-Pässen oder Magnettickets können Sie mit dem Kaufbeleg Ihren Arbeitgeber um eine Rückerstattung bitten.

Wenn Sie zum Zeitpunkt des Kaufs bei Navigo Connect authentifiziert sind, können Sie einen namentlichen Kaufbeleg erhalten.

Sie haben Ihren Kaufbeleg nicht erhalten?

Für Navigo-Monats- und Wochenpakete, die mit einem Navigo-Pass geladen sind (außer Navigo Discovery-Pass), ist die Vertragsbescheinigung, die die Erstattung durch den Arbeitgeber ermöglicht, auch im Bereich Ich verwalte meine Karte verfügbar.