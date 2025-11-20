Für jeden auf Ihrem Telefon getätigten Kauf wird automatisch ein Kaufbeleg an die mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse oder an die beim Kauf angegebene Adresse gesendet.



Konsultieren Sie Ihre Belege

Um Ihre letzten Einkäufe über die Anwendung Île-de-France Mobilités einzusehen, gehen Sie zu Mein Bereich> Mein Konto verwalten > Meine Kaufbelege. Sie haben auch die Möglichkeit, bei Bedarf die Zusendung eines Nachweises erneut anzufordern.

Persönlichen Nachweis erhalten

Wir empfehlen Ihnen, sich beim Kauf bei Île-de-France Mobilités Connect zu authentifizieren , um einen persönlichen Nachweis zu erhalten und ihn einfach über die Anwendung Île-de-France Mobilités abrufen zu können.

Im Kaufbeleg vor der Mediennummer gibt ein Buchstabe den Ort an, an dem das ticket geladen wurde :

S : SIM

: SIM E : Sicheres Element Ihres Samsung Galaxy

: Sicheres Element Ihres Samsung Galaxy H : Zusatzanwendung "Meine Navigo-Tickets"

: Zusatzanwendung "Meine Navigo-Tickets" A: Sicheres Element Ihres iPhones

Sicheres Element Ihres iPhones P : Navigo-Pass

Nachweis für Navigo-Pakete

Für Navigo-Monats- und Wochenkarten, die mit einem Navigo-Pass geladen sind (mit Ausnahme des Navigo Discovery-Passes), ist der erforderliche Nachweis für die Erstattung durch den Arbeitgeber auch in Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verfügbar.

Anonyme Käufe oder Nichterhalt des Kaufbelegs

Wenn Sie Ihren Nachweis nicht erhalten, überprüfen Sie, ob Sie während des Kaufs über eine ausreichende Netzwerkverbindung verfügen und ob Sie die richtige E-Mail-Adresse eingegeben haben.

Im Falle eines anonymen Kaufs oder im Falle des Nichterhalts des Nachweises können Sie eine Anfrage an den Kundendienst stellen. Gehen Sie zur App, Abschnitt Kontakt > Über den Kauf [...] > Ich möchte einen Kaufbeleg erhalten.

Gut zu wissen:

Die Anforderung eines Kaufnachweises für einen anonymen Kauf muss über den Kundendienst erfolgen und auf dem Smartphone erfolgen, mit dem der Kauf getätigt wurde. Im Falle eines Handywechsels kann der Kunde nicht auf ein Duplikat des Kaufbelegs zugreifen.



Kauf über iPhone und Apple Watch

Wenn du einen Kauf über die Karten-App auf dem iPhone oder der Apple Watch tätigst, wird dir der Kaufbeleg nicht per E-Mail zugesandt.

Um Ihren Kaufbeleg einzusehen, öffnen Sie die Karten-App, wählen Sie die verwendete Zahlungskarte aus und Sie können Ihre Kaufhistorie mit dem Vermerk Service Navigo für Ihre Transport-tickets Île-de-France Mobilités einsehen.