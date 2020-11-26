FAQ:
Verwalten Sie Ihre tickets am Telefon
- Wie erhalte ich einen Kaufbeleg?
- Wie kann ich meine letzten Einkäufe einsehen?
- Ich habe mein Android-Handy mit tickets gewechselt. Wie behalte ich meine tickets?
- Ich habe meine Android-App deinstalliert. Verliere ich meine bereits gekauften Transport tickets?
- Ich habe mein Android-Telefon/meine Smartwatch zurückgesetzt. Verliere ich meine bereits gekauften Transport tickets?
- Ich möchte die Bereiche des auf meinem Telefon/meiner Smartwatch geladenen Plans ändern
- Es ist nicht möglich, tickets von meinem Navigo-Pass auf mein Telefon oder meine Smartwatch zu übertragen und umgekehrt.
- Ich habe eine gültige ticket auf meinem Telefon/meiner Smartwatch, aber ich habe Probleme bei der Validierung