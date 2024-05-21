Ich habe mein Android-Telefon/meine Smartwatch zurückgesetzt. Verliere ich meine bereits gekauften Transport tickets?
Wenn Sie Ihr Android-Telefon oder Ihre Smartwatch zurücksetzen, hängen die Auswirkungen auf Ihre tickets von ihrem Standort ab:
- Wenn Ihre tickets in der Navigo My Tickets Add-on-App gespeichert waren, führte das Zurücksetzen Ihres Telefons zum Verlust der darin enthaltenen tickets. Durch eine Neuinstallation können Sie den Dienst weiterhin nutzen, aber Sie werden Ihre tickets nicht finden.
- Sie können Ihre Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete abholen, sofern Sie Ihr Telefon zuvor über das Menü Mein Bereich > Meine Unterstützungen mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft haben.
- Wenn Ihre tickets auf Ihrer SIM-Karte oder im sicheren Element Ihres Telefons oder Ihrer Smartwatch gespeichert sind, installieren Sie einfach Ihre Transport-App und die Zusatz-App Contactless Ticket neu, damit Sie die verfügbaren tickets erneut anzeigen, neue kaufen und mit Ihrem Telefon validieren können.