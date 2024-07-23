Im Falle eines Telefon- oder Smartwatch-Wechsels haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre tickets zu speichern, um sie in zwei aufeinanderfolgenden Schritten über die Anwendung Île-de-France Mobilités auf Ihrem neuen Telefon wiederherzustellen:

- Auf dem aktuellen Telefon können Sie die Sicherung von tickets über das Kontaktmenü starten> Ich möchte meine tickets sichern. Ein erfolgreiches Backup stellt sicher, dass Sie alle Ihre tickets wiederherstellen, mit Ausnahme des Paris 2024-Pakets.

- Auf Ihrem neuen Telefon können Sie gespeicherte tickets über das Menü Kontakt wiederherstellen> Ich möchte den Inhalt eines alten Telefons wiederherstellen.

Dieser Sicherungs- und Wiederherstellungsmechanismus ist zwischen Android-Handys verfügbar, die mit dem Dienst kompatibel sind.

Wenn kein Backup vorhanden ist und Ihr altes Telefon nicht mehr verfügbar ist, können Sie nur die Navigo-Monats- und Navigo-Wochenpakete auf Ihrem neuen Telefon wiederherstellen, sofern Sie Ihr Telefon zuvor über das Menü Mein Bereich > Meine Medien mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpft haben.

Bitte beachten Sie: Das Paket Paris 2024 ist weder erstattungsfähig noch übertragbar.