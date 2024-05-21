Im Falle der Löschung der Transportanwendung (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP oder SNCF Connect) verlieren Sie Ihre tickets nicht, da sie auf Ihrer SIM-Karte oder im sicheren Element Ihres Telefons / Ihrer vernetzten Uhr oder in der ergänzenden Anwendung "Meine Navigo-Tickets" gespeichert sind. Sie müssen zu Google Play gehen, um die App neu zu installieren, damit Sie die verfügbaren tickets erneut überprüfen und mehr kaufen können.

Wenn die Add-On-Anwendung entfernt wird, hängen die Auswirkungen auf Ihre tickets von deren Standort ab: