Ich habe meine Android-App deinstalliert. Verliere ich meine bereits gekauften Transport tickets?
Im Falle der Löschung der Transportanwendung (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP oder SNCF Connect) verlieren Sie Ihre tickets nicht, da sie auf Ihrer SIM-Karte oder im sicheren Element Ihres Telefons / Ihrer vernetzten Uhr oder in der ergänzenden Anwendung "Meine Navigo-Tickets" gespeichert sind. Sie müssen zu Google Play gehen, um die App neu zu installieren, damit Sie die verfügbaren tickets erneut überprüfen und mehr kaufen können.
Wenn die Add-On-Anwendung entfernt wird, hängen die Auswirkungen auf Ihre tickets von deren Standort ab:
- Wenn Ihre tickets auf Ihrer SIM-Karte oder im sicheren Element Ihres Telefons/Ihrer Smartwatch gespeichert sind, werden sie durch die Deinstallation der Zusatzanwendung Contactless Ticket nicht gelöscht: Installieren Sie die Anwendung einfach neu, um die verfügbaren tickets erneut anzuzeigen, andere zu kaufen und mit Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch zu validieren;
- Wenn Ihre tickets in der Zusatzanwendung My Navigo Tickets gespeichert wurden, führte die Deinstallation oder Löschung der Daten zum Verlust der darin enthaltenen tickets: Durch die Neuinstallation können Sie den Dienst weiterhin nutzen, aber Sie finden Ihre tickets nicht und diese können nicht erstattet werden.