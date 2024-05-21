Bis heute ist es nicht möglich, die tickets, die Sie bereits auf Ihrem Navigo-Pass (kontaktlose Smartcard) haben, auf Ihr Telefon oder Ihre vernetzte Uhr zu übertragen und umgekehrt.

Wir empfehlen Ihnen, bis zum Ende Ihres Plans und des Guthabens Ihrer tickets auf Ihrem aktuellen Support zu gehen, bevor Sie es ändern.

Es ist auch nicht möglich, tickets von Ihrem Android-Telefon auf Ihre Smartwatch und umgekehrt zu übertragen.