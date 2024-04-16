Für einen Plan, der auf Ihr Telefon oder Ihre angeschlossene Uhr geladen ist, betrifft die Auswahl der zu kaufenden Zonen nur Navigo Jour-Pakete.

Bis heute ist es nicht möglich, die Bereiche eines auf Ihr Telefon oder Ihre Smartwatch geladenen Plans zu ändern. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Rückerstattung vor Beginn der Gültigkeit zu beantragen. Gehen Sie dazu zum Abschnitt:

Kontaktieren Sie uns > Meine Transport-tickets [...] / Ich werde mein Paket nicht nutzen. Der gewählte Plan wird von Ihrem Telefon/Ihrer Uhr entfernt und Sie erhalten eine Rückerstattung auf die für diesen Kauf verwendete Kreditkarte.