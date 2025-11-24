Wenn Sie Probleme bei der Validierung haben, lesen Sie Wie kann ich mit meinem Telefon validieren

Wenn Sie trotz dieser Empfehlungen immer noch auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich an einen Agenten vor Ort:

Er kann Sie anleiten und insbesondere das Vorhandensein eines gültigen Transport ticket auf Ihrem Telefon oder Ihrer angeschlossenen Uhr überprüfen.

Wenn Sie ein Navigo Month- oder Navigo Week-Paket haben, kann Ihnen der Agent unter bestimmten Bedingungen einen Pannengutschein oder 2 Einweg-Gutscheine ausstellen, um Ihre Reise fortzusetzen.

Wenn Sie nie validieren konnten

Wenn Sie trotz des Vorhandenseins einer oder mehrerer gültiger tickets auf Ihrem Telefon nie validieren konnten, können Sie eine Rückerstattung für diese tickets erhalten. Sie müssen dies von Ihrem Telefon aus tun:

Kontaktieren Sie uns > Meine Transport tickets [...] / Ich habe Schwierigkeiten bei der Validierung. Rückerstattete tickets werden von Ihrem Telefon/Ihrer Smartwatch gelöscht.

Wenn Sie mehrere tickets auf Ihrem Telefon haben, wiederholen Sie diesen Vorgang für jede der tickets.

Wenn Sie an einer bestimmten Station nicht validieren können

Wenn Sie an einem bestimmten Bahnhof nicht validieren können, obwohl Sie bereits mit diesem Telefon/dieser Smartwatch gereist sind, wenden Sie sich an einen Mitarbeiter am Bahnhof, um die Fehlfunktion zu melden.

Darüber hinaus können Sie diese Störung auch von Ihrem Telefon aus melden. Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert für die Analyse, ob eine Verbesserung an den betreffenden Geräten vorgenommen werden kann.

Wenden Sie sich hier an den Kundendienst.

