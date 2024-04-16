Mit einem ticket auf Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch können Sie mit Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und RER in der gesamten Île-de-France reisen. Der Nutzungsumfang hängt vom gekauften ticket und ggf. vom Datum und den beim Kauf ausgewählten Bereichen ab.

Mit einem aufgeladenen ticket in Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch kann nur eine Person gleichzeitig reisen, wie beim Navigo-Pass.

Weitere Informationen finden Sie in den AGB der Transport tickets.

Sie können Ihren Vélib'-Kurzzeitpass auch direkt über die App Île-de-France Mobilités kaufen. Erfahren Sie mehr über Vélib' | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).