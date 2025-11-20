Auf welchem Medium sollten Metro-Zug-RER-Tickets oder Bus-Tram-Tickets platziert werden?
Sie können bis zu 20 U-Bahn-Zug-RER-Tickets und/oder bis zu 20 Bus-Straßenbahn-Tickets auf einem Navigo Easy-Pass, Telefon oder einer vernetzten Uhr speichern.
Gut zu wissen:
- Um ein Ticket für die Flughäfen der Region Paris zu<> kaufen, verwenden Sie einen anderen Navigo Easy-Pass oder einen anderen Navigo Easy-Pass als den, auf dem Sie Ihre Metro-Zug-RER- oder Bus-Tram-Tickets gespeichert haben.
Diese tickets können nicht auf demselben Träger koexistieren.
- Es ist möglich, dass das Metro-Train-RER-Ticket nicht in der App oder an einem Automaten zum Kauf angeboten wird. Dies erklärt sich durch das Vorhandensein eines inkompatiblen ticket auf Ihrem Träger (normalerweise ein altes t+-Ticket oder ein Ticket der Pariser Region<>Flughafen). In diesem Fall müssen Sie entweder alle Tickets verwenden, die nicht koexistieren können und bereits auf dem Medium vorhanden sind, oder ein anderes Medium verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über dasZusammenleben von Transport tickets zu erfahren.