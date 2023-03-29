Zahlen zur Erreichbarkeit in unserem Netzwerk

Welche Strategie verfolgt Île-de-France Mobilités in Bezug auf die Barrierefreiheit?

Seit dem 11. Februar 2005* hat der französische öffentliche Nahverkehr einen echten Wandel durchlaufen und ist verpflichtet, sein Netz für alle Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen.

Île-de-France Mobilités ist sich der Schwierigkeiten bewusst, mit denen Benutzer mit Behinderungen und insbesondere Menschen im Rollstuhl im öffentlichen Verkehr konfrontiert sein können, und verfolgt Hand in Hand mit Nutzerverbänden, lokalen Behörden, der Region Île-de-France und ihren Betreibern eine langjährige Politik, um das Netz der Ile-de-France immer zugänglicher zu machen.

*und das Gesetz"für gleiche Rechte und Chancen, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen"

Die Anforderungen von Île-de-France Mobilités an die Barrierefreiheit

Im Rahmen ihrer Verträge mit den Betreibern (Unternehmen, die für den Betrieb, die Renovierung und die Modernisierung der Strecken des Netzes verantwortlich sind) stellt Île-de-France Mobilités Anforderungen an die Qualität der Dienstleistungen und die Information von Menschen mit Behinderungen. Diese Anforderungen betreffen:

Unterstützung von Menschen mit Behinderungen,

Zugang zu Informationen,

Verfügbarkeit von Ausrüstung (Aufzüge, Treppen, Buszugangspaletten)

und Reparaturzeiten für eventuelle Pannen.

Masterplan für Barrierefreiheit

Île-de-France Mobilités und seine Partner (SCNF und Region Île-de-France) haben 2 Milliarden Euro in die Umsetzung einer 2009 gegründeten und 2015 abgeschlossenen Agenda zur Barrierefreiheit des Netzes (Sd'Ap) investiert.

Diese Agenda, die nach den Bedürfnissen und der Realität des Territoriums konzipiert wurde, berücksichtigt die 4 Hauptaspekte der barrierefreien Mobilität mit:

eine Straßenkomponente (Bus, Reisebus, Haltestellen, Straßen)

(Bus, Reisebus, Haltestellen, Straßen) eine Bahnkomponente (Zug, U-Bahn, Straßenbahn und RER, Bahnhöfe und Bahnhöfe)

(Zug, U-Bahn, Straßenbahn und RER, Bahnhöfe und Bahnhöfe) eine Passagierinformationskomponente (Ticketing, Zugang zu angepassten Informationen)

(Ticketing, Zugang zu angepassten Informationen) und eine Mitarbeiterschulungskomponente

Entdecken Sie in Zahlen den Fortschritt der Barrierefreiheit in Ihrem Netzwerk!