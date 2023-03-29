Zahlen zur Erreichbarkeit in unserem Netzwerk
Veröffentlicht am
Barrierefreiheit ist ein zentrales Thema für Île-de-France Mobilités, das sich täglich für einen immer integrativeren öffentlichen Verkehr einsetzt. Seit 2005 wird in Partnerschaft mit Verbänden, Betreibern, lokalen Behörden und der Region Île-de-France eine Politik zur Umgestaltung des Netzes durchgeführt, um den Komfort von Menschen mit Behinderungen auf den Strecken zu verbessern. Entdecken Sie in Zahlen den Fortschritt der Barrierefreiheit in unserem Netzwerk.
Welche Strategie verfolgt Île-de-France Mobilités in Bezug auf die Barrierefreiheit?
Seit dem 11. Februar 2005* hat der französische öffentliche Nahverkehr einen echten Wandel durchlaufen und ist verpflichtet, sein Netz für alle Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen.
Île-de-France Mobilités ist sich der Schwierigkeiten bewusst, mit denen Benutzer mit Behinderungen und insbesondere Menschen im Rollstuhl im öffentlichen Verkehr konfrontiert sein können, und verfolgt Hand in Hand mit Nutzerverbänden, lokalen Behörden, der Region Île-de-France und ihren Betreibern eine langjährige Politik, um das Netz der Ile-de-France immer zugänglicher zu machen.
*und das Gesetz"für gleiche Rechte und Chancen, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen"
Die Anforderungen von Île-de-France Mobilités an die Barrierefreiheit
Im Rahmen ihrer Verträge mit den Betreibern (Unternehmen, die für den Betrieb, die Renovierung und die Modernisierung der Strecken des Netzes verantwortlich sind) stellt Île-de-France Mobilités Anforderungen an die Qualität der Dienstleistungen und die Information von Menschen mit Behinderungen. Diese Anforderungen betreffen:
- Unterstützung von Menschen mit Behinderungen,
- Zugang zu Informationen,
- Verfügbarkeit von Ausrüstung (Aufzüge, Treppen, Buszugangspaletten)
- und Reparaturzeiten für eventuelle Pannen.
Masterplan für Barrierefreiheit
Île-de-France Mobilités und seine Partner (SCNF und Region Île-de-France) haben 2 Milliarden Euro in die Umsetzung einer 2009 gegründeten und 2015 abgeschlossenen Agenda zur Barrierefreiheit des Netzes (Sd'Ap) investiert.
Diese Agenda, die nach den Bedürfnissen und der Realität des Territoriums konzipiert wurde, berücksichtigt die 4 Hauptaspekte der barrierefreien Mobilität mit:
- eine Straßenkomponente (Bus, Reisebus, Haltestellen, Straßen)
- eine Bahnkomponente (Zug, U-Bahn, Straßenbahn und RER, Bahnhöfe und Bahnhöfe)
- eine Passagierinformationskomponente (Ticketing, Zugang zu angepassten Informationen)
- und eine Mitarbeiterschulungskomponente
Entdecken Sie in Zahlen den Fortschritt der Barrierefreiheit in Ihrem Netzwerk!
Erweiterungen und neue Projekte: Sie werden alle zugänglich sein!
Seit 2005 sind alle neuen Projekte für den Bau von Linien, Bahnhöfen, neuen Bus-, U-Bahn- oder Zugmodellen und die Verlängerung bestehender Linien so konzipiert, dass sie vollständig barrierefrei sind !
Zugänglichkeit von Buslinien
- Seit Januar 2010 sind 100 % der Pariser Buslinien für Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität zugänglich
- 87 % des Busnetzes in den inneren Vororten sind barrierefrei
- Heute sind 15.400 Bushaltestellen (65%) von den 23.600 zugänglich, die von der Sd'Ap als vorrangig eingestuft werden.
- In Grande und Petite Couronne sind nun 506 Linien von einem Ziel von 880 Linien zugänglich,
- Die Linien des T Zen-Projekts (1,2,3,4,5 und 6) sind und bleiben für Rollstuhlfahrer vollständig und unabhängig zugänglich
- 100% des Busnetzes ist mit visuellen und akustischen Durchsagen ausgestattet
Warum wird die Zugänglichkeit des öffentlichen Nahverkehrs mit vielen Händen gebaut?
Eine barrierefreie Buslinie macht keinen Sinn, wenn die Straße, die zu ihren verschiedenen Haltestellen führt, nicht barrierefrei ist. Île-de-France Mobilités arbeitet mit den verschiedenen lokalen Behörden, der Region Île-de-France und natürlich den Linienbetreibern zusammen, um eine vollständige und flüssige Reisekette aufzubauen.
Erreichbarkeit von U-Bahn-Linien
- Die Linie 14 (21 Stationen) ist die einzige Linie, die bisher zu 100% vollständig (von einer Endstation zur anderen) für alle Behinderungen (einschließlich Rollstuhlfahrer) zugänglich ist.
- 29 100% barrierefreie Stationen in der Region Paris mit der Verlängerung der Linien 4, 11 und 14
- 68 Stationen der Linien 15, 16, 17, 18 werden bis 2030 zu 100 % barrierefrei sein
- 100% der Stationen sind für alle Situationen mit Behinderungen zugänglich (außer Rollstuhlfahrer)
- Die Züge der Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 und 14 sind mit akustischen Durchsagen ausgestattet
- Die nicht rollstuhlgerechten U-Bahn-Linien haben alle eine alternative Route mit Bus, RER oder Straßenbahn (Routen sind auf der Seite Me move auf der Website von Île-de-France Mobilités verfügbar).
- Die U-Bahn-Linien der Ile-de-France tragen die Bezeichnungen Equisens, S3A und Cap'Handéo für die Aufnahme von Menschen mit geistigen, geistigen, auditiven und visuellen Behinderungen.
- Alle seit 2005 entworfenen U-Bahn-Linienprojekte sowie die Erweiterung bestehender Linien sind und bleiben barrierefrei.
Gut zu wissen!
100% der Agenten RATP und SNCF sind im Betrieb von barrierefreien Geräten, im Empfang und in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen geschult!
Zugänglichkeit von RER und Zügen
- Alle RER- und Bahnhöfe sind mit Cap-Handéo gekennzeichnet, um Menschen mit geistigen, geistigen, auditiven und visuellen Behinderungen willkommen zu heißen.
- 99% der RER sind in Paris intramuros zugänglich
- 100 % der RER-Stationen A und B sind barrierefrei (insgesamt 65 Stationen) mit 169 Aufzügen und 344 Rolltreppen des von der RATP betriebenen RER-Netzes
- 100 % der Züge und RER sind sowohl mit visuellen als auch mit akustischen Durchsagen ausgestattet, mit Ausnahme der Züge der RER-Linie E, die bisher zu 60 % ausgestattet sind
- Die Züge, die auf den Linien E, H, J, K, L und P verkehren, sind zu 100% barrierefrei,
- Die Zugmodelle RER NG, Francilien, MI20 und Regio 2N sind alle mit einem ARP* ausgestattet
- Alle Zug- und RER-Linien haben einen am Bahnhof anwesenden Agenten, der Menschen mit Behinderungen beim Zugang zum Netz begleitet.
- 300 Bahnhöfe und Bahnhöfe, die für alle Behinderungen zugänglich sind, darunter: 250 Bahnhöfe, die Teil des Masterplans für Barrierefreiheit sind, und 50 Straßenbahnhaltestellen (T4, T11, T12, T13)
- Der Regio 2N, der auf den Linien N, R und D verkehrt, entspricht zu 100 % den TSI PRM (Technical Specifications for Interoperability for Persons with Reduced Mobility).
- Alle Bahnhöfe, ob barrierefrei oder nicht, ermöglichen es einer Person mit einer Behinderung, den Service Accès Plus Transilien für ihre Reise in Anspruch zu nehmen.
- Jeden Monat werden 2 bis 3 Stationen im Netz von Île-de-France Mobilités zugänglich gemacht.
*Das ARP ist ein akustisches System zur Informationsbeschaffung und Ortung von Türen für sehbehinderte Menschen. Die Durchsagen werden durch eine Universalfernbedienung ausgelöst, die auch für die Informationsaufnahme an roten Ampeln verwendet wird.
Barrierefreiheit an Bord von Straßenbahnen
- 98% der städtischen Straßenbahnlinien (15 Linien) sind mit Niederflurfahrzeugen und auf ebenerdiger Ebene mit dem Bahnsteig erreichbar
- Nur die Straßenbahnlinie T14 (ehemaliger Zweig der Linie P) ist noch nicht zu 100% befahrbar
- 100% der Straßenbahnen sind mit visuellen und akustischen Durchsagen ausgestattet,
- Auf der Straßenbahnlinie T8 sind ein Informationssystem in Gebärdensprache und kontinuierliche visuelle Informationsbildschirme installiert
- Die Linien T4 und T11 sind Cap' Handéo-zertifiziertfür den Empfang von Menschen mit geistigen, geistigen, auditiven und visuellen Behinderungen.
- 100 % der Linien, deren Projekt ab 2014 gestartet wurde (T6, T8, T9, T11, T13 und T12 Ende 2023), werden für Personen mit eingeschränkter Mobilität in völliger Autonomie zugänglich sein
Digitale Barrierefreiheit
Digitale Technologie ist ein integraler Bestandteil der modernen Mobilität. Die Bemühungen und Investitionen von Ile-de-France Mobilités spiegeln sich daher auch auf digitaler Ebene wider. Neben einer barrierefreien Website und einem Routenplaner, der es Ihnen ermöglicht, eine barrierefreie Route in Echtzeit zu finden (verfügbar in der App und der Website von Île-de-France Mobilités), werden weitere Initiativen umgesetzt:
Ezymob : Erleichterung der Reise für sehbehinderte Menschen
Im Rahmen seiner Ezymob-Anwendung experimentiert Île-de-France Mobilités mit einer Lösung, die sehbehinderte Menschen auf ihren Reisen unterstützen soll. Wie funktioniert es? Der Benutzer aktiviert die Kamera seines Smartphones und scannt seine Umgebung. Die Anwendung lokalisiert die physische Infrastruktur von Bahnhöfen und Haltestellen (Tür, Entwerter, Treppen) sowie des Transports (Fahrzeugtür, freier Sitz). Die vom Experiment betroffenen Verkehrsmittel sind Bus, Straßenbahn und Bahn. Die Lösung wird intern getestet, bevor eine zweite Testphase für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist.
Andilien : die kostenlose Anwendung zur Vorbereitung Ihrer Reise
Accès Plus Transilien, ein Unterstützungs- und Informationsdienst für Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität, wird von der kostenlosen Andilien-Anwendung begleitet. Diese Anwendung, die zum Download zur Verfügung steht , ermöglicht es Ihnen, einen Transilien SNCF-Mitarbeiter (per Anruf oder SMS) in den Bahnhöfen der Île-de-France zu kontaktieren, um Informationen oder Unterstützung zu erhalten, aber auch Ihre Reise vorzubereiten, indem Sie die Karte jedes Bahnhofs, seinen Erreichbarkeitsgrad oder die Anzeige angepasster Routen konsultieren.
Entdecken Sie unsere Karten und angepassten Pläne!
Mobilität für alle zugänglich
Bei der Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es nicht nur um Reisen. Es bedeutet, neue Möglichkeiten zu schaffen, Ihre Region zu entdecken, Ihre Lieben zu sehen, Unabhängigkeit zu erlangen oder Ihre Leidenschaften voll und ganz zu leben! Aus all diesen Gründen hat es sich Île-de-France Mobilités zur Aufgabe gemacht, allen Reisenden zu ermöglichen, sich unter den bestmöglichen Bedingungen überall in der Île-de-France fortzubewegen.