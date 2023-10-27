Zugänglichkeit: der komplexe Fall der Pariser Metro
Die Frage der Erreichbarkeit der stellenweise mehr als 100 Jahre alten Pariser Metro ist komplex. Während die historischen U-Bahn-Linien größtenteils für Menschen mit geistigen, visuellen und auditiven Behinderungen zugänglich sind, sind sie nicht vollständig für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Rollstühlen zugänglich. Warum und wie kann die Mobilität der betroffenen Personen im intramuralen Netzwerk gewährleistet werden? Lassen Sie es uns erklären.
Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr: zwischen Verpflichtungen und Ausnahmen
Am 11. Februar 2005 wurde das Gesetz "für gleiche Rechte und Chancen, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen" verabschiedet.
Der Text enthält die Verpflichtung, öffentliche Verkehrsnetze innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren* für alle Arten von Behinderungen zugänglich zu machen.
Die Ausnahme des Pariser Metronetzes
Das Gesetz vom 11. Februar 2005 enthält jedoch Ausnahmen in Bezug auf die Zugänglichkeit der unterirdischen Schienen- und geführten Verkehrsnetze , zu denen die Pariser U-Bahn gehört.
Damit eine Linie nicht der 10-Jahres-Frist unterliegt, muss sie Folgendes enthalten:
- Eine nachgewiesene technische Unmöglichkeit,
- Zwänge im Zusammenhang mit der Erhaltung des architektonischen Erbes,
- Offensichtliche Diskrepanzen zwischen den vorzunehmenden Verbesserungen und ihren allgemeinen Folgen (sehr teure Arbeiten, die sich über sehr lange Zeiträume erstrecken und erhebliche Auswirkungen auf den allgemeinen Verkehr haben, ohne dass sich die Reisebedingungen für die betroffenen Personen wesentlich verbessern).
Ausnahmebedingungen, die der Realität des intramuralen U-Bahn-Netzes entsprechen.
Die barrierefreien Einrichtungen der Pariser Metro
- Die Linie 14 (21 Stationen) ist die einzige Linie, die bisher zu 100% vollständig (von einer Endstation zur anderen) für alle Behinderungen (einschließlich Rollstuhlfahrer) zugänglich ist.
- 29 100% barrierefreie Stationen in der Region Paris mit der Verlängerung der Linien 4, 11 und 14
- 68 Stationen der Linien 15, 16, 17, 18 werden bis 2030 zu 100 % barrierefrei sein
- 100% der Stationen sind für alle Situationen mit Behinderungen zugänglich (außer Rollstuhlfahrer)
- Die Züge der Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 und 14 sind mit akustischen Durchsagen ausgestattet
- Die nicht rollstuhlgerechten U-Bahn-Linien haben alle eine alternative Route mit Bus, RER oder Straßenbahn (Routen sind auf der Seite Me move auf der Website von Île-de-France Mobilités verfügbar).
- Alle seit 2005 geplanten U-Bahn-Projekte sowie die Erweiterung bestehender Linien sind und bleiben barrierefrei.
Erweiterungen und neue Projekte: Sie werden alle zugänglich sein!
Alle Projekte für neue Bahnhöfe, neue Linien, Streckenerweiterungen oder neue Fahrzeuge (U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen, RER und Züge), die nach 2005 umgesetzt wurden, wurden in Übereinstimmung mit den Zugänglichkeitsstandards entworfen und bieten Verbindungen zu Linien, die ebenfalls barrierefrei sind!
Eine Alternative zur historischen Metro bieten: ein Muss für Île-de-France Mobilités!
Obwohl nicht alle Linien, die die Ausnahmebedingungen erfüllen, im Wesentlichen nicht der gesetzlichen Frist unterliegen, müssen alle über eine alternative Route verfügen, die zu 100 % für Rollstuhlfahrer geeignet ist.
Dies ist der Fall bei der Pariser Metro, die über viele alternative Routen verfügt, die mit Bus, Straßenbahn, RER oder PAM (Transportdienst auf Anfrage zum Preis einer herkömmlichen Fahrt für Menschen mit eingeschränkter Mobilität) erreichbar sind.
Verstehen Sie die Komplexität eines Projekts, um die historische U-Bahn vollständig zugänglich zu machen
Von kilometerlangen Tunneln, Bahnsteigen und Korridoren, die an die Kanalisation und die Wasser-, Strom- und Gasnetze der Stadt angeschlossen sind, ist die gewundene Pariser Metro eine der ältesten der Welt, stellenweise mehr als 120 Jahre alt (die erste Pariser Metrolinie wurde 1.900 eröffnet!).
Historische Wurzeln, die seine Originalität ausmachen, aber auch zur Komplexität seiner Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität beitragen.
Pariser Metro: zwischen Wille und Realität
Für den Fall, dass eine Zugänglichkeit möglich ist und daher auf einer Linie vorgesehen ist, würde dies nur eine Handvoll Bahnhöfe auf einer Strecke mit Verbindungen betreffen, die selbst nicht zugänglich sein werden, ein von Île-de-France Mobilités vorgesehenes Szenario. Diese Konfiguration bietet jedoch nur eine teilweise Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer, die nicht die Möglichkeit hätten, von einer Linie zur anderen oder von einem Ende des Netzes zum anderen zu reisen, und zu Beginn der Fahrt an einer barrierefreien Station einsteigen und beim Aussteigen keine barrierefreie Station in der Nähe ihres Ziels finden könnten.
Um ein wenig weiter zu gehen + weiter:
- Eine Studie aus dem Jahr 2011** ergab viele Komplexitäten und technische Undurchführbarkeiten bei der Rollstuhlgerechtigkeit historischer U-Bahn-Stationen (sie sind für alle anderen Formen von Behinderungen zugänglich). Die Möglichkeit der Barrierefreiheit betrifft nur eine Handvoll Haltestellen pro Linie.
- Einige Standorte, einige Haltestellen und einige U-Bahn-Stationen befinden sich an Orten, die als historisches Denkmal eingestuft sind, in einer sehr dichten Pariser Umgebung mit sehr wenig verfügbarem Platz, um neue Zugänge oder Aufzugsöffnungen zu schaffen.
- Die Durchführung von Arbeiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit würde eine Gefahr für bestehende Strukturen mit Absenkungs- und/oder Einsturzgefahr auf bestimmten Strecken darstellen,
- Die Arbeiten würden, wenn sie durchführbar sind, mehrere Jahre auf derselben Linie dauern (etwa 7 bis 10 Jahre) mit Kosten in Milliardenhöhe. Sie hätten starke Auswirkungen auf den allgemeinen Verkehr sowie längere Verkehrsstopps auf wesentlichen und strategischen Strecken.
Die Grundlagen der Metro für alle
Im Oktober 2024 wurden die Assises du métro pour tous organisiert, die die Gelegenheit boten, dieses Großprojekt zu starten, das auf mehr als 20 Milliarden Euro über 20 Jahre geschätzt wird: diebarrierefreie U-Bahn.
Während dieser Treffen wurden drei wichtige Fortschritte erzielt:
- Starteiner Machbarkeitsstudie für die Zugänglichkeit der Linie 6 in Höhe von 1 Mio. EUR. Da die Linie 6 auf einem großen Teil ihrer Strecke oberirdisch ist, ist ihre Zugänglichkeit einfacher als die übrigen Linien. Die Ergebnisse der Studie werden im Frühjahr 2026 erwartet.
- 3 Millionen Euro wurden freigegeben, um das gesamte U-Bahn-Netz zu kartieren und konkrete Lösungen zu finden.
- Die Schaffung eines Ausschusses "Metro für alle" mit der Region, der Stadt Paris, den betroffenen Departements, der RATP und dem Staat für eine effektive und koordinierte Zusammenarbeit aller Akteure.
Mobilität für alle zugänglich
Bei Île-de-France Mobilités ist unsere Vision die der universellen Zugänglichkeit. Wir sind der Meinung, dass es die Umgebung ist, in der sich eine Person entwickelt, die ihre Bewegungsautonomie bestimmt. In einer perfekt zugänglichen Umgebung gibt es keine Behinderung mehr!
Die Realität unseres Netzes erschwert die Zugänglichkeit unserer U-Bahn-Linien für alle, wir verpflichten uns, barrierefreie Routen auf unseren anderen Verkehrsmitteln bereitzustellen, um die Mobilität aller unserer Benutzer zu gewährleisten!
*Das Gesetz wird 2014 durch Verordnungen (die Sd'Ap) ergänzt, die eine neue Frist (2024) für die Umsetzung von Arbeiten zur Barrierefreiheit festlegen.
** Studie aus dem Jahr 2011 über einen Kern von Stationen des Pariser U-Bahn-Netzes intramuros, die von Île-de-France Mobilités bei RATP in Auftrag gegeben wurde.