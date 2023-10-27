Zugänglichkeit: der komplexe Fall der Pariser Metro

Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr: zwischen Verpflichtungen und Ausnahmen

Am 11. Februar 2005 wurde das Gesetz "für gleiche Rechte und Chancen, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen" verabschiedet.

Der Text enthält die Verpflichtung, öffentliche Verkehrsnetze innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren* für alle Arten von Behinderungen zugänglich zu machen.

Die Ausnahme des Pariser Metronetzes

Das Gesetz vom 11. Februar 2005 enthält jedoch Ausnahmen in Bezug auf die Zugänglichkeit der unterirdischen Schienen- und geführten Verkehrsnetze , zu denen die Pariser U-Bahn gehört.

Damit eine Linie nicht der 10-Jahres-Frist unterliegt, muss sie Folgendes enthalten:

Eine nachgewiesene technische Unmöglichkeit ,

, Zwänge im Zusammenhang mit der Erhaltung des architektonischen Erbes,

Offensichtliche Diskrepanzen zwischen den vorzunehmenden Verbesserungen und ihren allgemeinen Folgen (sehr teure Arbeiten, die sich über sehr lange Zeiträume erstrecken und erhebliche Auswirkungen auf den allgemeinen Verkehr haben, ohne dass sich die Reisebedingungen für die betroffenen Personen wesentlich verbessern).

Ausnahmebedingungen, die der Realität des intramuralen U-Bahn-Netzes entsprechen.