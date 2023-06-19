Zugänglichkeit: eine mobile Île-de-France für alle

Planen Sie Ihre Reisen
Um Ihre barrierefreie Fahrt in unserem Netzwerk zu finden, gehen Sie zum Routenplaner "Move Me".
Denken Sie daran , die Kästchen, die auf Sie zutreffen, auf der Registerkarte "Zugangsmöglichkeiten" anzukreuzen.
Akte
Inklusion im öffentlichen Verkehr ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema und eine Priorität für Île-de-France Mobilités, die jedes Jahr in ein komfortableres und zugänglicheres Netz für alle investiert.
In der Île-de-France sind 4 von 10 Einwohnern der Ile-de-France vorübergehend oder dauerhaft behindert.
Allen einen vereinfachten Zugang zu Verkehrsmitteln zu ermöglichen, bedeutet, die soziale Kluft zu verringern und Ungleichheiten beim Zugang zu Autonomie, Arbeit, sozialem Leben, Bildung und neuen Möglichkeiten zu verringern.
Seit 2005 investiert Île-de-France Mobilités in eine umfassende Politik zur Umgestaltung seines Netzes, eine Politik, die Hand in Hand mit Verbänden, Betreibern, lokalen Behörden und der Region Île-de-France durchgeführt wird.
Das Ziel? Verbessern Sie den Komfort und bringen Sie Menschen mit Behinderungen immer mehr Unabhängigkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wenn wir über Barrierefreiheit im Verkehr sprechen, sprechen wir auch über unsichtbare Behinderungen und Situationen, die den Zugang zum oder die Nutzung des Netzes im Alltag erschweren:
Die Frage der Erreichbarkeit der stellenweise mehr als 100 Jahre alten Pariser Metro ist komplex. Um die Realität hinter einem Projekt zur vollständigen Zugänglichkeit der Pariser U-Bahn zu verstehen, lesen Sie unseren Artikel!
Île-de-France Mobilités und seine Betreiber entwickeln Initiativen, um die Mobilität von Menschen mit Behinderungen im Netz zu erleichtern, entdecken Sie sie!