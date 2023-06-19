Akte

Zugänglichkeit: eine mobile Île-de-France für alle

Inklusion im öffentlichen Verkehr ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema und eine Priorität für Île-de-France Mobilités, die jedes Jahr in ein komfortableres und zugänglicheres Netz für alle investiert.

Bild des Routenplaners von Île-de-France Mobilités, verfügbar in der mobilen App und auf der Website.

Planen Sie Ihre Reisen

Um Ihre barrierefreie Fahrt in unserem Netzwerk zu finden, gehen Sie zum Routenplaner "Move Me".

Denken Sie daran , die Kästchen, die auf Sie zutreffen, auf der Registerkarte "Zugangsmöglichkeiten" anzukreuzen.

Eine Straßenbahn kommt am Bahnhof an, während die Fahrgäste warten oder zur Seite gehen.
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités

Zugängliche Mobilität: mehr Chancengleichheit

In der Île-de-France sind 4 von 10 Einwohnern der Ile-de-France vorübergehend oder dauerhaft behindert.

Allen einen vereinfachten Zugang zu Verkehrsmitteln zu ermöglichen, bedeutet, die soziale Kluft zu verringern und Ungleichheiten beim Zugang zu Autonomie, Arbeit, sozialem Leben, Bildung und neuen Möglichkeiten zu verringern.

- Foto eines Platzes, der für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen an Bord eines Busses reserviert ist
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités

Zahlen zur Barrierefreiheit in Île-de-France

Seit 2005 investiert Île-de-France Mobilités in eine umfassende Politik zur Umgestaltung seines Netzes, eine Politik, die Hand in Hand mit Verbänden, Betreibern, lokalen Behörden und der Region Île-de-France durchgeführt wird.

Das Ziel? Verbessern Sie den Komfort und bringen Sie Menschen mit Behinderungen immer mehr Unabhängigkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln.

98%
Straßenbahnlinien sind barrierefrei
1Agent
ist am Bahnhof anwesend (auf Reservierung), um die Fahrgäste zu begleiten
300Bahnhöfe und Bahnhöfe
Barrierefreie Schienen
Piktogramm, das die verschiedenen vorrangigen Personen im öffentlichen Verkehr am Bahnhof Stains-La Cerisaie darstellt.
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités

Barrierefreiheit und ihre vielen Gesichter

Wenn wir über Barrierefreiheit im Verkehr sprechen, sprechen wir auch über unsichtbare Behinderungen und Situationen, die den Zugang zum oder die Nutzung des Netzes im Alltag erschweren:

  • Schwangere,
  • Erwachsene mit Kleinkindern oder einem Kinderwagen,
  • Reisende mit Gepäck,
  • Alte, kranke oder rekonvaleszente Menschen,
  • Personen mit eingeschränkter Mobilität und im Rollstuhl,
  • Menschen mit sensorischen, geistigen und motorischen Behinderungen.
Foto der U-Bahn-Linie 14, einer Linie, die zu 100 % für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist.
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités

Der komplexe Fall der Pariser Metro

Die Frage der Erreichbarkeit der stellenweise mehr als 100 Jahre alten Pariser Metro ist komplex. Um die Realität hinter einem Projekt zur vollständigen Zugänglichkeit der Pariser U-Bahn zu verstehen, lesen Sie unseren Artikel!

Illustration eines Agenten

Initiativen zur Barrierefreiheit in unserem Netzwerk

Île-de-France Mobilités und seine Betreiber entwickeln Initiativen, um die Mobilität von Menschen mit Behinderungen im Netz zu erleichtern, entdecken Sie sie!

