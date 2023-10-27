Initiativen zur Barrierefreiheit in unserem Netzwerk
Île-de-France Mobilités und seine Betreiber fördern und entwickeln Initiativen im gesamten regionalen Netz, um die Mobilität von Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. Entdecken Sie sie!
Pam: ein On-Demand-Individualverkehr in der Region Paris
Pam wurde 2002 gegründet und ist ein spezialisierter On-Demand-Transportdienst, der für Fahrten von Adresse zu Adresse entwickelt wurde und sich an Menschen mit Behinderungen und Inhabern eines Behindertenausweises richtet.
Es wurde entwickelt, um die Integration von Menschen mit Behinderungen in das soziale Leben zu erleichtern, und ermöglicht das Pendeln und die Gesundheit, aber auch Reisen in der Freizeit, Besuche bei Freunden oder Familie sowie Behördengänge.
Der Service ist 7 Tage die Woche von 6 Uhr morgens bis Mitternacht (und freitags und samstags um 2 Uhr in Paris) verfügbar.
Sein kleines Extra? Ein Einzelfahrpreis wird für alle Fahrten von weniger als 15 km zum gleichen Preis wie ein T+-Ticket berechnet (maximal 14 Euro für Fahrten über 50 km).
In Zahlen?
- 23.000 registrierte Nutzer (doppelt so viele wie 2019)
- 800.000 Fahrten im Jahr 2025
- 96 % der Anrufe werden in weniger als 3 Minuten beantwortet
Paratransit: kollektiver Schülertransport für Schüler und Studenten in der Region Paris
Der angepasste Schultransport ist ein kostenloser öffentlicher Transportdienst für Schüler mit Behinderungen in der Region Île-de-France , der in Fahrzeugen durchgeführt wird, die an ihre Bedürfnisse von Tür zu Tür angepasst sind (Rollstuhlanpassung, Oldtimer, Krankenwagen usw.).
Île-de-France Mobilités bietet diesen Schülern und Studenten auf freiwilliger Basis auch ein Unterstützungssystem zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, um ihre Autonomie zu fördern.
Assist'enGare: ein Assistenzservice am Bahnhof auf Reservierung
Assist'enGare ist ein nationaler Assistenzdienst am Bahnhof (Reservierung erforderlich), der Menschen mit Behinderungen mit einem Behindertenausweis von 80% oder mehr während ihrer Zugfahrten begleitet.
Diese Plattform ermöglicht es Ihnen, Informationen zu erhalten und Unterstützungsleistungen zu buchen:
- Telefonisch : 32 12 täglich zwischen 8 und 20 Uhr ( Rogervoice barrierefreier Service ist verfügbar),
- Online : über ein digitales Formular,
- Bei Schwierigkeiten am Tag Ihrer Reise: Wenden Sie sich an die 24/7-Hotline für Barrierefreiheit unter 09 72 72 00 65.
Welche Dienstleistungen gibt es bei Assist'enGare?
- Ein Empfang und Unterstützung am Bahnhof und online,
- Unterstützung 7 Tage die Woche vom ersten bis zum letzten Zug in allen Bahnhöfen der Ile-de-France,
- Zugang zu alternativen Verkehrsmitteln zum öffentlichen Verkehrsnetz ohne zusätzliche Kosten, wenn die Fahrt einen nicht barrierefreien Bahnhof umfasst : Der Berater wird Ihre Route untersuchen, um Ihnen eine alternative Lösung anzubieten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit alternativen Straßentransportmitteln zum nächstgelegenen barrierefreien Bahnhof erreichbar ist.
Wann buchen?
Sie müssen Ihre Hilfe ab 15 Tagen bis 24 Stunden vor Abfahrt des Zuges buchen.
Die Routenseite "Fortbewegung": ein angepasster Routenplaner
Die von Île-de-France Mobilités entwickelte Seite me move ermöglicht es Ihnen, Punkt-zu-Punkt-Routenoptionen basierend auf Ihrem Fahrgastprofil und der einfachen Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrsnetzes zu erstellen.
Aktivieren Sie dazu einfach die Kästchen, die Ihrer Situation entsprechen, in den Registerkarten "Zugangsmöglichkeiten" und "Passagierprofil", der Rechner schlägt Ihnen geeignete Reiserouten vor.
Ezymob, individualisierte Barrierefreiheit im Verkehr
Wir haben die Ezymob-Lösung im Netzwerk von Île-de-France Mobilités getestet!
Das Unternehmen Ezymob, das im Rahmen des Wettbewerbs "Challenge Informations Voyageurs" ausgewählt wurde, hat Île-de-France Mobilités eine Lösung zur Verfügung gestellt, die es Menschen mit Sehbehinderungen ermöglicht, während ihrer Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln begleitet zu werden.
Die Ziele dieses Experiments, das von Juli bis Dezember 2023 getestet wurde?
- Reisenden mit Behinderungen eine komfortable Lösung bieten, um ihre täglichen Fahrten zu erleichtern,
- ein einfach zu bedienendes Tool anbieten, das keine zusätzliche Infrastruktur oder Ausrüstung erfordert,
- mit der Anwendung Île-de-France Mobilités kompatibel sein,
Wie funktioniert es?
Dank der Kamera des Mobiltelefons kann der Benutzer seine Umgebung scannen und die Infrastrukturen des gewählten Transportmittels lokalisieren (Fahrzeugtür, Entwerter, freier Sitz usw.).
Dieses Experiment, das von den Teams des Île-de-France Mobilités Lab und Ezymob gemeinsam entwickelt wurde, lieferte den Beginn einer Antwort auf die tatsächlichen Bedürfnisse sehbehinderter Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Sie interessieren sich für das Ökosystem digitaler Innovationen und Experimente? Nehmen Sie am Lab teil, indem Sie sich unseren Labtestern anschließen.
Die Andilien App
Andilien ist eine kostenlose mobile Anwendung , die von Transilien SNCF entwickelt wurde und für Menschen mit Behinderungen entwickelt wurde.
Andilien ermöglicht es Ihnen , Ihre Fahrten in den Bahnhöfen des Transilien-Netzes besser vorzubereiten , indem Sie Zugang zu Folgendem bieten:
- den Plan jeder Station und die vor Ort vorhandenen barrierefreien Einrichtungen ,
- die Möglichkeit, eine geeignete Route in der gewählten Station anzuzeigen.
"Accessibility"-Pakete für Reisen in unserem Netzwerk
Das Amethyst-Paket
Das Amethyst-Paket ist kostenlos und wird mit einem Navigo-Pass ausgestellt. Es ermöglicht unbegrenzte Fahrten innerhalb der Gültigkeitszonen des Passes.
Es ist reserviert für:
- Senioren,
- Erwachsene mit Behinderungen,
- arbeitsunfähig,
- Veteranen,
- Kriegswitwen,
lebt in der Île-de-France und unterliegt einer Bedürftigkeits- oder Statusbedingung.
Das Amethyst-Paket wird von den Departements und der Stadt Paris gekauft und verteilt, die unabhängig von den Begünstigten und der finanziellen Beteiligung des Reisenden entscheiden. Der Antrag muss beim Departement oder bei der CCAS Ihrer Gemeinde gestellt werden.
Pakete und tickets für Menschen mit Behinderungen
50% Ermäßigung oder kostenlos für Menschen mit Behinderungen* und kostenlos für ihre Begleitperson.
*Siehe Bedingungen auf unserer Website.
M.A.V: Mein visueller Assistent
Mon assistant visuel ist eine kostenlose SNCF-Anwendung, die es gehörlosen und schwerhörigen Fahrgästen ermöglicht, während ihrer Fahrt Fahrerdurchsagen auf Französisch oder Englisch direkt auf ihrem Smartphone zu erhalten. Es wurde 2019 gestartet und gab es bis heute über 50.000 Downloads.