Initiativen zur Barrierefreiheit in unserem Netzwerk

Pam wurde 2002 gegründet und ist ein spezialisierter On-Demand-Transportdienst, der für Fahrten von Adresse zu Adresse entwickelt wurde und sich an Menschen mit Behinderungen und Inhabern eines Behindertenausweises richtet.

Es wurde entwickelt, um die Integration von Menschen mit Behinderungen in das soziale Leben zu erleichtern, und ermöglicht das Pendeln und die Gesundheit, aber auch Reisen in der Freizeit, Besuche bei Freunden oder Familie sowie Behördengänge.

Der Service ist 7 Tage die Woche von 6 Uhr morgens bis Mitternacht (und freitags und samstags um 2 Uhr in Paris) verfügbar.

Sein kleines Extra? Ein Einzelfahrpreis wird für alle Fahrten von weniger als 15 km zum gleichen Preis wie ein T+-Ticket berechnet (maximal 14 Euro für Fahrten über 50 km).

In Zahlen?