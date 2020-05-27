Pakete oder tickets Person mit Behinderung

Wie funktioniert es?
Das kostenlose Paket ist mit dem Navigo-Pass erhältlich. Der ermäßigte Fahrpreis von 50% auf Tickets ist für Navigo Easy Pass oder Pappticket erhältlich.
Ermäßigung 50% oder kostenlos für Menschen mit Behinderungen
Kostenlosoder ermäßigter Tarif -50%
|Invalide Ile-de-France/Nicht-Ile-de-France
|Geplante Bestimmungen
|Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" ohne Erwähnung oder CMI ohne Erwähnung "Invalidität"
|Voller Preis
|Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" mit Übervermerk "BA"
|Voller Preis
|Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" mit der Überschrift "BA/Blindheit"Behindertenausweis oder
|Ermäßigter Preis 50%
|ONAC 2 blaue Balken
|Kostenlos
|ONAC 2 rote Balken
|Kostenlos
|ONAC 1 roter Balken
|Kostenlos
|ONAC 1 blauer Balken
|Ermäßigter Preis 50%
Wenn Sie die Zuschlagskriterien erfüllen, besuchen Sie die Website von Solidarité Transport, um sich zu bewerben, oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.