Pakete oder tickets Person mit Behinderung

Die Agence Solidarité Transport kann es für Sie bestellen. Sie können auch kostenlos einen erhalten:

- entweder sofort in einer Handelsagentur, einem Schalter oder einem Multiservice-Schalter von RATP oder SNCF Transilien (gegen Vorlage eines Identitätsnachweises und eines Adressnachweises);

- oder innerhalb von maximal 3 Wochen, indem Sie es auf Mon espace > Mon navigo bestellen oder das Antragsformular an die Agentur Navigo zurücksenden, das an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe RATP und Transilien SNCF erhältlich ist.

Sie benötigen keinen Navigo-Pass, wenn Sie nicht in der Île-de-France wohnen.