Pakete oder tickets Person mit Behinderung

Ermäßigung 50% oder kostenlos für Menschen mit Behinderungen

RERU-BahnBusStraßenbahnZug

Kostenlosoder ermäßigter Tarif -50%

Behinderungssituation
Begleitperson

Preisgestaltung

Invalide Ile-de-France/Nicht-Ile-de-FranceGeplante Bestimmungen
Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" ohne Erwähnung oder CMI ohne Erwähnung "Invalidität"Voller Preis
Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" mit Übervermerk "BA"Voller Preis
Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" mit der Überschrift "BA/Blindheit"Behindertenausweis oderErmäßigter Preis 50%
ONAC 2 blaue BalkenKostenlos
ONAC 2 rote BalkenKostenlos
ONAC 1 roter BalkenKostenlos
ONAC 1 blauer BalkenErmäßigter Preis 50%

Die folgende Gebührenordnung gilt für Menschen mit Behinderungen im gesamten Netz der Ile-de-France

Wie funktioniert es?

Das kostenlose Paket ist mit dem Navigo-Pass erhältlich. Der ermäßigte Fahrpreis von 50% auf Tickets ist für Navigo Easy Pass oder Pappticket erhältlich.

Wie bekomme ich es?

Wenn Sie die Zuschlagskriterien erfüllen, besuchen Sie die Website von Solidarité Transport, um sich zu bewerben, oder rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.

  • Ein Identitätsnachweis und ein Adressnachweis sind erforderlich. Ihr Navigo-Pass wird Ihnen umgehend ausgestellt.
  • Sie können Ihren Pass auch über das Internet bestellen.
  • Die Prüfung der an die Agence Solidarité Transport gesendeten Akte erfolgt innerhalb von maximal 10 Tagen. Sobald die Datei validiert wurde, werden Sie per E-Mail oder per Rückpost informiert. Sie können dann das kostenlose Paket an einem Automaten oder Ticketschalter auf Ihren Pass und / oder den Ihrer Begleitperson laden.

