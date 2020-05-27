Person mit einer Behinderung, die ihre Reise mit Hilfe ihrer Begleitperson validiertPerson mit einer Behinderung, die ihre Reise mit Hilfe ihrer Begleitperson validiert

Pakete oder tickets Begleitung von Behinderten

Erhalten Sie den Rabatt oder kostenlos für Ihre Begleitperson

RERU-BahnBusStraßenbahnZug

Kostenlosoder ermäßigter Tarif -50%

Behinderungssituation
Begleitperson

Preisgestaltung

Invalide Ile-de-France/Nicht-Ile-de-FranceGeplante Bestimmungen
Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" ohne Erwähnung oder CMI ohne Erwähnung "Invalidität"Ermäßigter Preis 50%
Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" mit Übervermerk "BA"Kostenlos
Behindertenausweis oder CMI "Invalidität" mit dem Zusatz "BA/Blindheit"Kostenlos
ONAC 2 blaue BalkenKostenlos
ONAC 2 rote BalkenKostenlos
ONAC 1 roter BalkenKein Rabatt
ONAC 1 blauer BalkenKein Rabatt

*50% Rabatt auf t+ Fahrkartenhefte und Abfahrts- und Zieltickets einzeln oder im Heft. Ermäßigter Tarif auf Navigo Liberté +

Die folgende Gebührenordnung gilt für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen im gesamten Netz der Ile-de-France

Wie funktioniert es?

Das kostenlose Paket ist mit dem Navigo-Pass erhältlich. Der ermäßigte Fahrpreis von 50% auf Tickets ist für Navigo Easy Pass oder Pappticket erhältlich.

Wie bekomme ich es?

Siehe auch