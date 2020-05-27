Pakete oder tickets Begleitung von Behinderten

Der Navigo-Pass Ihrer Begleitperson kann bestellt werden:

online auf der Website von Solidarité Transport ,

, per Post unter Rücksendung des zuvor auf der Website erhaltenen Formulars,

oder telefonisch bei der Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.

Der Pass für die Begleitperson muss als Vorname den Vermerk "Begleitperson" tragen. Ein persönlicher Pass kann nicht alleine verwendet werden, da sich die Begleitperson bei jeder Reise ändern kann. Der begleitende Pass enthält die gleichen Informationen (E-Mail, Telefon, Geburtsdatum ...) wie Ihrer, mit dem Unterschied, dass:

der Vorname wird durch die Erwähnung "Begleitperson" ersetzt, im folgenden Fall muss angegeben werden MILLET begleiten

die Adresse sollte mit dem Vermerk "bei Vorname NACHNAME" vervollständigt werden, um sicher zu sein, dass der Pass korrekt empfangen wird.

Wenn Sie die Passbestellung für Ihre Begleitperson aufgeben, befolgen Sie unbedingt die obigen Anweisungen, damit Sie sie dann zum Aufladen ihrer Rechte und Pakete verwenden können.

Sie benötigen keinen Navigo-Pass, wenn Sie nicht in der Ile-de-France wohnen.