100% 2-stöckige Züge auf der RER A für mehr Kapazität und Komfort für die Fahrgäste
Diese Züge erhöhen die Kapazität der Strecke um 30 % und bieten somit eine bessere Servicequalität für die Fahrgäste. Ausgestattet mit breiteren Türen, die den Fahrgastaustausch zwischen Bahnsteig und Zug erleichtern, tragen diese neuen Geräte zur Regelmäßigkeit der Linie bei, indem sie die Parkzeiten am Bahnhof kontrollieren.
Die Erneuerung der RER A-Züge wurde durch eine Steigerung des Verkehrs auf der Strecke, die mit 1,2 Millionen Fahrgästen pro Tag die verkehrsreichste in Europa ist, in 10 Jahren um 20 % erforderlich. Zwischen 2011 und 2017 wurden schrittweise 130 neue MI09-Züge im Rahmen eines 2-Milliarden-Euro-Vertrags eingesetzt, der zu 1,35 Milliarden Euro von RATP und 650 Millionen Euro von Île-de-France Mobilités finanziert wurde.
Île-de-France Mobilités finanzierte auch 100 % der Anschaffung von 10 zusätzlichen Zügen , um die Anzahl der MI09 auf 140 auf der RER-Linie A zu erhöhen.Diese MI09 2-stöckigen Züge kommen zu den 43 anderen MI2N-2-stockigen Zügen hinzu, die bereits auf der Strecke vorhanden sind und die bereits das Interesse gezeigt hatten, diese Strecke nur mit diesen Zügen mit höherer Kapazität auszustatten.
Die Vorteile von zweistufiger Hardware
Diese Doppelstockzüge bieten den Fahrgästen verbesserte Transportbedingungen mit geräumigerer und effizienterer Ausrüstung, ausgestattet mit:
- Breitere Türen, die den Personenverkehr zwischen Bahnsteig und Zug rationalisieren, was es ermöglicht, die Parkzeiten am Bahnhof zu kontrollieren
- dynamische Linienpläne und ein akustisches und visuelles Informationssystem für Bahnhofsdurchsagen
- Gekühlte Belüftung und effizientere Helligkeit
- bessere Kapazität für Personen mit eingeschränkter Mobilität
- ein bordeigenes Videoschutzsystem zur Erhöhung der Sicherheit
Ein Modernisierungsplan für die RER A hat bereits begonnen
Neben der Erneuerung aller RER A-Züge haben RATP und Île-de-France Mobilités einen umfassenden Modernisierungsplan für die Strecke auf den Weg gebracht und investieren massiv, um die Regelmäßigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit der Infrastruktur durch einen Masterplan zu verbessern, der Folgendes umfasst:
- Erneuerung der Gleise und des Schotters (RGB): Zwischen Nanterre-Université und Vincennes werden bis 2021 insgesamt 24 km Gleise und Schotter ausgetauscht. Dieses Projekt wird die Zuverlässigkeit und optimale Verfügbarkeit der Streckeninfrastruktur gewährleisten und somit zur Verbesserung der Servicequalität auf der Strecke beitragen.
- Die Implementierung des Autopiloten auf dem mittleren Abschnitt, der die Servicequalität auf der Strecke erhöht, indem insbesondere ihre Regelmäßigkeit und Robustheit verbessert wird. Die Geschwindigkeit der Züge wird so optimiert und ein konstantes Intervall zwischen allen Zügen eingehalten Dies führt zu einer Erhöhung der kommerziellen Geschwindigkeit der Züge um 5 km/h im zentralen Abschnitt: Die Fahrzeit zwischen Vincennes und La Défense verkürzt sich um 2 Minuten.
- Bessere Fahrgastinformation durch die Installation neuer Bildschirme, die das "Verkehrswetter" für das gesamte RATP-Netz anzeigen.