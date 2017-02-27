100% 2-stöckige Züge auf der RER A für mehr Kapazität und Komfort für die Fahrgäste

Diese Züge erhöhen die Kapazität der Strecke um 30 % und bieten somit eine bessere Servicequalität für die Fahrgäste. Ausgestattet mit breiteren Türen, die den Fahrgastaustausch zwischen Bahnsteig und Zug erleichtern, tragen diese neuen Geräte zur Regelmäßigkeit der Linie bei, indem sie die Parkzeiten am Bahnhof kontrollieren.

Die Erneuerung der RER A-Züge wurde durch eine Steigerung des Verkehrs auf der Strecke, die mit 1,2 Millionen Fahrgästen pro Tag die verkehrsreichste in Europa ist, in 10 Jahren um 20 % erforderlich. Zwischen 2011 und 2017 wurden schrittweise 130 neue MI09-Züge im Rahmen eines 2-Milliarden-Euro-Vertrags eingesetzt, der zu 1,35 Milliarden Euro von RATP und 650 Millionen Euro von Île-de-France Mobilités finanziert wurde.

Île-de-France Mobilités finanzierte auch 100 % der Anschaffung von 10 zusätzlichen Zügen , um die Anzahl der MI09 auf 140 auf der RER-Linie A zu erhöhen.Diese MI09 2-stöckigen Züge kommen zu den 43 anderen MI2N-2-stockigen Zügen hinzu, die bereits auf der Strecke vorhanden sind und die bereits das Interesse gezeigt hatten, diese Strecke nur mit diesen Zügen mit höherer Kapazität auszustatten.