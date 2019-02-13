1500 Parkplätze für Navigo-Abonnenten in den Park and Rides

Die ersten fünf Park-and-Ride-Anlagen, in denen Navigo-Abonnenten ab März 2019 Parkplätze angeboten werden

Ab dem 1. März 2019 können Park-and-Ride-Kunden, die dies beantragen, schrittweise kostenlose Parkplätze in ihren gekennzeichneten Geräten für alle Autofahrer mit einem Navigo-Pass anwenden, der mit einem Navigo-Jahrespaket belastet ist. Die Gemeinden Pontoise (95, 1 Park and Ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 Park and Ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 Park and Ride) und Longueville (77, 1 Park and Ride) haben dieses neue Angebot von Ile-de-France Mobilités bereits begrüßt. Ab dem 1. März 2019 stehen den jährlichen Navigo-Abonnenten fast 1.500 Plätze zur Verfügung.

Es folgten die Parcs Relais de Louvres (95, 1 Park and Ride), Montereau (77, 1 Park and Ride), Chelles (77, 1 Park and Ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 Park and Ride), Mormant (77, 1 Park and Ride), Noisy-le Sec (94, 1 Park and Ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 Park and Ride) und Sucy-Bonneuil (94, 1 Park and Ride), wodurch sich die Gesamtzahl der den Einwohnern der Ile-de-France angebotenen Plätze auf fast 5.000 erhöhte.

Île-de-France Mobilités hat alle Gemeinden, die Park-and-Ride-Anlagen mit Label verwalten, gebeten, sich zu diesem neuen System zu äußern und wird einen zusätzlichen Zuschuss zur Finanzierung dieser Maßnahme zahlen. Die betroffenen Gemeinden sind eingeladen, über die Umsetzung dieser neuen Preisgestaltung zu beraten.