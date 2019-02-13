1500 Parkplätze für Navigo-Abonnenten in den Park and Rides
"In den äußeren Vororten haben viele Einwohner der Ile-de-France keine Wahl: Sie müssen das Auto nehmen, um sich fortzubewegen. Ich möchte ihnen konkrete und kostengünstige Lösungen bieten, um ihnen das Leben zu erleichtern. Also beschloss ich, das Abonnement für Parkplätze mit der Bezeichnung Park and Ride in der Nähe der Bahnhöfe anzubieten. Durch die Bevorzugung von Inhabern einer Navigo-Jahreskarte ist es mein Ziel, die Menschen langfristig zu ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, Zeit, Energie und Geld zu sparen, indem ich etwa 40 € pro Monat spare, um Zugang zu einem garantierten Sitzplatz zu erhalten. ", Valérie Pécresse, Präsidentin der Region, Präsidentin von Île-de-France Mobilités.
550 Parkplätze in der Nähe von Bahnhöfen in der Île-de-France, 51 mit dem Label Park-and-Ride-Anlagen bis zu 18.000 Stellplätze heute. Bis zu fast 500€ Ersparnis pro Jahr.
Die ersten fünf Park-and-Ride-Anlagen, in denen Navigo-Abonnenten ab März 2019 Parkplätze angeboten werden
Ab dem 1. März 2019 können Park-and-Ride-Kunden, die dies beantragen, schrittweise kostenlose Parkplätze in ihren gekennzeichneten Geräten für alle Autofahrer mit einem Navigo-Pass anwenden, der mit einem Navigo-Jahrespaket belastet ist. Die Gemeinden Pontoise (95, 1 Park and Ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 Park and Ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 Park and Ride) und Longueville (77, 1 Park and Ride) haben dieses neue Angebot von Ile-de-France Mobilités bereits begrüßt. Ab dem 1. März 2019 stehen den jährlichen Navigo-Abonnenten fast 1.500 Plätze zur Verfügung.
Es folgten die Parcs Relais de Louvres (95, 1 Park and Ride), Montereau (77, 1 Park and Ride), Chelles (77, 1 Park and Ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 Park and Ride), Mormant (77, 1 Park and Ride), Noisy-le Sec (94, 1 Park and Ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 Park and Ride) und Sucy-Bonneuil (94, 1 Park and Ride), wodurch sich die Gesamtzahl der den Einwohnern der Ile-de-France angebotenen Plätze auf fast 5.000 erhöhte.
Île-de-France Mobilités hat alle Gemeinden, die Park-and-Ride-Anlagen mit Label verwalten, gebeten, sich zu diesem neuen System zu äußern und wird einen zusätzlichen Zuschuss zur Finanzierung dieser Maßnahme zahlen. Die betroffenen Gemeinden sind eingeladen, über die Umsetzung dieser neuen Preisgestaltung zu beraten.
Parkabonnement angeboten von Île-de-France mobilités. Wie funktioniert es? Sie besitzen ein kostenpflichtiges Navigo-Jahrespaket und machen mehr als 10 Ein- / Ausfahrten pro Monat auf diesem Parkplatz? Dann können Sie von diesem Angebot profitieren. Wir laden Sie ein, sich jetzt mit dem Manager Ihres Park and Ride in Verbindung zu setzen, um alle Rückerstattungsbedingungen zu erfahren.
Diese neue Bestimmung stellt geschätzte Kosten von 6 Millionen Euro für 2019 in Form eines von Île-de-France Mobilités gewährten Zuschusses dar.
Durch die Erhöhung der Anzahl der Park-and-Ride-Plätze in der Nähe der Bahnhöfe möchte Île-de-France Mobilités die Einwohner der Ile-de-France dazu ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, indem ihnen eine einfache, garantierte und sichere Lösung zum Parken ihres Autos angeboten wird. Die Park and Rides sind mit einem kompletten Sicherheitssystem (Einbruchschutzvorrichtungen, Anti-Wildparking, Videoüberwachung), Plätzen für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Zweirädern, Carsharing und Fahrgemeinschaften sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet.
Mehr als 9.800 Plätze in den äußeren Vororten wurden bereits von den bis 2021 angekündigten 10.000 zusätzlichen Plätzen finanziert, was einer Investition von mehr als 78 Millionen Euro entspricht, die zu 70 % von Île-de-France Mobilités finanziert wird.
Weitere Informationen zu den Park-and-Ride-Anlagen in der Île-de-France: